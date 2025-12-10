曾喊要獻給人民與川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎 女兒將出面代領

挪威諾貝爾協會今證實，委內瑞拉反對派領袖馬查多確定無法出席和平獎頒獎典禮。（翻攝自María Corina Machado臉書）

挪威諾貝爾協會今（10日）證實，原定親自前往奧斯陸領取諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）確定無法出席頒獎典禮。此決定結束了外界多日以來對她是否會冒險出國的猜測。

諾貝爾和平獎得主馬查多是誰？

58歲的馬查多因領導反抗總統馬杜洛（Nicolás Maduro）專制統治的運動，目前在委內瑞拉境內過著躲藏的生活。據挪威媒體報導，諾貝爾協會主席哈普維肯（Kristian Berg Harpviken）表示，她如果離開委內瑞拉，將面臨不被允許回國的風險，形同被流放。

由於馬查多本人無法到場，該研究所證實將由她的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代表她領取獎項，並預計發表諾貝爾演說。哈普維肯坦言，目前馬查多的確切位置「並不清楚」。

馬查多為何獲獎？

馬查多因其「不懈地推動民主權利」及「努力實現從獨裁到民主的公正和平轉型」而獲獎。此次諾貝爾獎也被視為國際社會對委內瑞拉民主選舉結果（儘管她被禁參選）的「強烈認證信號」，並賦予她「一個國際社會可以寄予希望」的領袖地位。

儘管得主缺席，頒獎典禮仍將高規格舉行。多位拉丁美洲國家領袖，包括阿根廷總統米雷伊、厄瓜多總統諾波亞等，都已抵達奧斯陸，將與挪威國王和總理一同出席，表達對馬查多的支持。

為何馬查多要將諾貝爾和平獎獻給川普？

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）也對委內瑞拉局勢表示關注。他接受採訪時稱，馬杜洛的日子「屈指可數」，並未排除美國進行軍事干預的可能性。

馬查多曾說要將這份諾貝爾獎獻給人民和川普，這代表她與美國鷹派人士的路線相符，主張馬杜洛政權對美國國家安全構成威脅。而委內瑞拉軍方則傳出正在準備游擊戰式的抵抗，以應對潛在的美國軍事打擊。

