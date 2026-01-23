曾喊這屆做完「告老還鄉」！立院綠黨團三長改選 柯建銘：會參選總召

記者楊士誼／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前曾表示，這屆任期結束就將告老還鄉，但並未說明其總召任期是否期滿就卸任。然民進黨團今（23）日發文至給立委辦公室，詢問下一會期的黨團幹部的參選意願。柯建銘上午受訪時則表示，他今天會登記參選下個會期的總召。

根據民進黨立院黨團組織章程規定，黨團總召任期為一年且連選得連任，黨團成員的立委任期達三屆以上為當然候選人。此外，黨團幹事長、黨團書記長任期半年，也是連選得連任，黨團成員的立委任期達二屆以上就可為候選人。柯建銘日前出席「施明德專檔成立茶會」時表示，他當了25年總召，但是這一屆做完也是要離開立法院了。會後媒體詢問「做完這屆就不做了？」柯建銘則回應「當然啊」，媒體也追問「黨團都知道嗎？」柯建銘則表示「規定就是兩屆就結束了」。

民進黨團今天發文至各個黨籍立委的辦公室，詢問綠委們下會期黨團幹部的參選意願。2月1日第五會期開始，預計可確認黨團三長人選。柯建銘上午於立法院受訪時則表示，他今天會登記參選下個會期的總召。

