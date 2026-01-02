曾喊「學術研究是終生志業」 陳建仁六月接任中研院院長

前副總統陳建仁卸任後，回歸中央研究院研究員身分，身為流行病學及公共衛生專家，他曾表示，學術研究是終生志業，公共服務則是奉獻使命。總統府今（2）日發布總統令，特任他為中央研究院第十三任院長，任期五年，在離開政壇後，陳建仁將帶領台灣最高學術研究機構。

總統府頒布總統令，特任陳建仁擔任第十三任中央研究院院長。圖／翻攝自總統府官網

現任院長廖俊智任期將於6月屆滿，中研院召開第25屆評議會，順利選出前三名候選人，包括陳建仁、中研院副院長周美吟，以及中研院院士朱敬一，名單函報總統府後，由總統賴清德親自任命。

總統令任命陳建仁為中研院院長。圖／台視新聞製圖

專長流行病學 陳建仁B肝研究成全球臨床指引

翻閱陳建仁的豐富經歷，他的研究專長為流行病學、人類遺傳學與公共衛生預防醫學，更是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，而他在B型肝炎與肝癌方面的研究，已成為全球臨床指引；曾獲選為世界科學院院士，對全球公共衛生貢獻卓著。

陳建仁豐富經歷。圖／台視新聞

任蔡英文副手踏入政壇 陳建仁卸職後曾接閣揆

曾任中研院副院長的陳建仁，踏入政壇後，於105年與前總統蔡英文搭檔勝選，出任副總統，並在112年入閣擔任行政院長。儘管政治履歷依舊亮眼，如今陳建仁回到最擅長的研究領域，正如他曾說過的名言，「學術研究是終生志業，公共服務是奉獻使命。」

