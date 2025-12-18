曾喊「普發1萬是中共窮台」 沈伯洋不認帳 遭打臉大翻車

粉專破解話術：只要拿講過的話去質疑他，沈伯洋都會說不對、他不是這樣講的。（示意圖／資料照／姚志平攝）

「普發現金1萬元」開始發放至今一個多月，據財政部長莊翠雲10日指，有超過2000萬人已完成領取。過去綠營曾強力反對普發1萬，痛批違憲、窮台，綠委沈伯洋甚至強調是中共窮台陰謀，如今卻不認自己有說過這話，被網友、粉專挖出證據打臉，遭酸大型翻車現場。

2.1萬追蹤的粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」，記錄了沈伯洋近日否認說過「普發1萬是中共陰謀」的連續翻車過程截圖。

沈伯洋發文提到，最近一直有人喊著要找他辯論，他直呼有誤解：「我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」有網友吐嘈：「不用辯了，光問沈伯洋普發一萬是不是中共陰謀，他就倒了！」沈伯洋反駁：「還在造謠，看你能不能找到一個證據說這是我講的？」馬上有網友舉證新聞報導：國民黨昨天通過普發現金1萬元，沈伯洋認為這是中國的陰謀，稱招式是「先窮台再統一」。

但沈伯洋持續質疑網友：「回去翻我原文，我就說『不是共產黨在做』，結果你就讀成是共產黨陰謀？」另一位網友支援截圖，這次直接挖出沈伯洋7月11日的臉書發文，只見沈伯洋明確表示：「如何癱瘓政府？第一招，藍白先修財劃法。第二招，看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好。第三招：發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬。共產黨的招，先窮台，再統一。」

「紀錄理由伯洋原地翻車續集」粉專破解沈伯洋慣用話術：只要你拿講過的話去問他，沈伯洋都會說不對、他不是這樣講的！屢試不爽。

網友表示「這比什麼八點檔大戲都好看，笑翻」、「翻車一次不夠，你有沒有翻第二次」、「他最厲害的本事就是硬拗」、「屢戰屢敗的戰神」。

