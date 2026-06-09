曾喊「沒有她就沒有今天的我」！鄭敬淏、秀英愛情長跑14年分手...放閃記錄一次看

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鄭敬淏、秀英愛情長跑14年驚傳分手。圖／翻攝自鄭敬淏、秀英IG

少女時代成員秀英與演員鄭敬淏穩定交往14年，兩人愛得大方，不僅曾在節目上公開視訊喊「親愛的」，鄭敬淏也透露有結婚打算，希望與秀英攜手共度下半輩子，兩人被視為韓國演藝圈的模範情侶。不料近日有眼尖粉絲發現，兩人悄悄取消追蹤彼此的Instagram帳號，雙方也證實分手消息，消息曝光震驚不少粉絲。

秀英與鄭敬淏在2012年一場教會活動中結下良緣，兩人在2014年遭媒體拍到約會後大方認愛。交往期間，兩人保持低調，很少在公開場合放閃，取而代之的視如同老夫老妻一般日常的約會，2024年甚至被直擊同遊澳洲雪梨，甜蜜地幫對方拍照。

節目狂放閃！鄭敬淏一句「親愛的」閃瞎粉絲

雖然沒有高調的戀愛，但鄭敬淏總是不吝嗇地在節目上展現對秀英滿滿的愛，時不時就提到秀英。

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他曾在2021年《機智山村生活》節目中看見晚霞時，甜蜜說道「秀英應該會很喜歡」，沒想到下秒真的接到秀英的電話，他也大方接起打開鏡頭並稱呼對方「親愛的」。

感謝秀英改變人生 鄭敬淏：沒有她就沒有今天的我

2025年鄭敬淏登上申東燁主持的YouTube節目《乾杯哥》宣傳，申東燁一登場就說經紀公司稱「不要聊女友的事」，沒想到鄭敬淏直接表示「不提女朋友反而更奇怪吧，我就沒什麼東西好炫耀了。」

鄭敬淏也分享過去從影經歷，表示名導演父親曾反對他當演員，認為自己過於懶散，下秒鄭敬淏也馬上告白，「是崔秀英拉了我一把，如果不是這個女人的話，我可能不會成為現在這樣的演員」，感性說道崔秀英對他而言「真的是一個非常值得感謝、也很重要的存在」。

穿秀英大頭衣現身發表會、劇中大跳少女時代神曲

2024年秀英在日本發行首張個人單曲〈Unstoppable〉並舉辦Showcase，鄭敬淏號召多名好友，集體穿上印有秀英頭像的T恤到場應援，讓粉絲相當驚喜。

鄭敬淏號召多名好友，集體穿上印有秀英頭像的T恤到場應援。圖／翻攝自X

鄭敬淏在2025戲劇《公益律師》中，被問及「最後一次喜歡的偶像是誰」，更直接甩腿大跳少女時代歌曲《Genie》，隔空發糖也被網友看在眼裡，甜在心裡。

稱秀英是「無條件在一起的對象」

鄭敬淏也曾在羅PD（羅暎錫）的網路節目上直言，戀愛期間幾乎每件事都是兩人一起做，秀英對他而言是「無條件在一起的對象」。

秀英姊姊大讚鄭敬淏「秀英向日葵」

事實上，兩人的好感情雖說不言而喻，不過秀英的姊姊也曾在節目偷偷爆料，表示「只有鄭敬淏能承受住崔秀英的壞脾氣」，稱鄭敬淏總能用笑話緩解兩人的衝突，也總能擁抱秀英的壞心情，是最配合秀英的人，大讚他是「秀英向日葵」，也連帶影響秀英情緒變得穩定。

稍早秀英透過經紀公司Saram娛樂向韓媒證實「兩人確實已經分手，未來將以良好同事身分相處」；鄭敬淏的公司隨後也證實分手一事，但對於分手具體原因，並未對外說明。



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