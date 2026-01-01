曾喊「禁中資IC業2025會消失」！杜紫宸最新回應：危機未解除，只是被台積電優勢暫時遮蔽

近日有人翻出資深產業專家杜紫宸在2016年的言論，他曾指出，如果不開放陸資入股，台灣的半導體產業恐在2025年面臨消失的危機。針對這番言論引發討論，杜紫宸昨日在臉書發文表示，「台灣IC產業的危機從未解除，只是被台積電的優勢暫時遮蔽。」對此，時常評論時事的「核能流言終結者」創辦人黃士修也指出，台積電雖提供低交易成本與全球信任的制度性公共財，卻也帶來資源詛咒，讓台灣忽略了發展系統級應用的迫切性。

台積電再強也有限？杜紫宸談台灣半導體下一個十年的挑戰

杜紫宸曾在2016年舉辦的「兩岸高峰論壇」研討會中表示，如果不開放中資入股，台灣的IC產業恐在2025年消失。他以聯發科為例指出，未來聯發科的發展必須依賴中國5G市場，若無法引入「中國移動」或「紫光」等中資，在搶占中國市場的競爭中勢必落後，底下人才可能流向其他中國IC設計公司。

對於昔日言論引發討論，杜紫宸昨（31）日在社群發文提到，若未來仍無法建立新的應場景與任務型需求，無法把AI、能源、韌性基礎建設轉化為可持續的內需題目，那麼台積電再強，也只能延長壽命，無法決定方向。過去十年，我們躲過了最冷的風；但下一個十年，不能只靠躲，而必須學會自己走路。

杜紫宸表示，過去十年，我們躲過了最冷的風；但下一個十年，不能只靠躲，而必須學會自己走路。（資料照，甘岱民攝）

黃士修：台積電是「矛」、韌性基建是「盾」

黃士修在臉書發文提到，呼應杜紫宸的提醒，「台灣IC設計產業的危機從未解除，只是被台積電的優勢暫時遮蔽。」台灣的關鍵缺失在於高端內需市場。美國的雲端與國防、中國的超大內需，本質上是需求鏈頂端的出題者。台灣長年作為解題者，在PC與手機市場飽和、平台大廠垂直整合自研晶片的趨勢下，議價權正迅速流失。

黃士修透露，台積電雖提供低交易成本與全球信任的制度性公共財，卻也帶來資源詛咒，讓台灣忽略了發展系統級應用的迫切性。當AI進入主戰場，台灣若無法從組件供應商轉型為解決方案提供者，將無法跨越產業演化的鴻溝。

黃士修強調，台灣必須將能源與韌性基建轉化為本土需求。智慧電網與衛星通訊等關鍵任務領域，具備範疇經濟與長周期特性。利用地震頻率、孤島電網與地緣壓力等痛點作為出題實驗室，開發具備絕對可信度的規格與晶片。

黃士修說道，台積電是「矛」，韌性基建是「盾」。當我們能利用「盾」的需求磨練技術，提供軟硬整合的防禦系統，而「矛」不僅是幫美國代工的零件，台灣IC設計才算走向產業新藍海。

