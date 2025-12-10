曾喊「絕不是詐團成員」！仙塔律師認罪自打臉 網灌爆臉書酸：多委屈

生活中心／許智超報導

仙塔律師日前出庭，改口全部認罪並願意繳回犯罪所得。（圖／翻攝自仙塔律師Santa臉書）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。她昨（9）日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回犯罪所得，希望法官能減輕其刑。不過，她4個月前才拍片強調「絕對不是詐團成員」，說法與現在認罪的態度落差明顯，引發網友反彈，並到其臉書留言大酸「現在聽到刑期怕了」。

李宜諪先前兩度出庭都否認犯案，今年8月還拍攝影片回應外界質疑，稱自己只是受朋友拜託短暫代班陪偵，事前不認識詐騙集團成員，只收當天律師費，卻被質疑成為「詐團軍師」，讓她覺得很委屈，「我可以堅定地告訴大家，我絕對不是詐團成員」。

廣告 廣告

如今李宜諪第三度出庭，改口全部認罪並撤回證據調查聲請，讓許多網友不禁到她臉書留言開酸，「認罪了喔？ 那之前是在？」、「之前說的多委屈，原來是詐團的一份子」、「坐等穿白T素顏影片」、「一開始還死不認」、「不愧是詐團軍師，每個人都騙」、「真的是辜負我們粉絲的信任」、「厲害了，都認罪了還能持續拍片」、「之前還嘴硬，現在聽到刑期怕了齁」。

仙塔律師認罪後，相關話題再度引發網友討論。（圖／翻攝自仙塔律師臉書）

回顧案件，李宜婷被控受聘於一靈骨塔詐騙集團主嫌，不僅利用陪偵機會，外洩偵查內容給其他未到案共犯，且轉達主嫌吳姓女子指示，要求集團成員將其金飾、車子變賣，涉嫌指導銷贓。台北地檢署依法起訴李女，並求刑1年，移送律師懲戒委員會。

先前開庭，李宜庭皆否認犯罪，表示幫當事人傳話應爲正當辯護權及秘密溝通權，反而檢方在沒告知清楚她涉犯的罪名，便對她施以疲勞偵訊，因此她聲請傳喚法學專家鑑定。不過此次開庭，李宜婷換了辯護律師，且改口認罪，表示願意將陪偵時的律師費作為犯罪所得繳回，並放棄聲請傳喚法學專家進行鑑定，也放棄勘驗光碟、調查新事證，至於為何認罪，她不願多說，僅表示法律見解上尊重法院判斷。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

冷空氣將襲！這天濕冷「體感更凍」 氣象專家揭原因：比乾冷難受

仙塔律師認罪了！律師前輩：跟詐團合作或是睡事務所老闆，遲早反噬自己

仙塔律師認罪是良心發現？同行揭密點破三改口關鍵：一點都不意外

懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍

