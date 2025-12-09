曾喊12強輸台灣改當投手！辰己涼介FA乏人問津
日本樂天金鷲外野手辰己涼介曾因在世界12強棒球賽前表示「若輸給台灣就改當投手」而在台灣受到高度關注。然而，他於本季結束後行使自由球員（FA）資格，日媒卻指出至今仍未獲得任何球團的正式報價。
辰己涼介2024年拿下聯盟最多安打，並入選最佳九人，同時再度披上日本武士隊戰袍。但他本季開季後狀況欠佳，兩度被下放二軍，儘管如此，仍連續第5年獲得太平洋聯盟外野手金手套獎。
根據日媒《NEWSポストセブン》引述球界人士指出，辰己的FA行情並不樂觀，「普遍的說法是，到目前為止他沒有收到任何日職球隊的正式報價。」
辰己在11月22日球迷感謝祭被問及是否已有其他球隊接觸時避而不答，到了11月28日的金手套頒獎典禮，他對下季動向依舊僅表示「不知道」，顯示情況可能比外界想像更為艱難。
多名球團相關人士透露，部分球隊對辰己的行為風格存有疑慮，尤其是他去年在世界12強前的發言引發批評，樂天隊內部也對他在春訓擅自投入牛棚練投一事不甚認同。
此外，他多次公開表達嚮往大聯盟，最快2年後可能取得海外FA資格，讓有意補強的球隊增加顧慮。
報導指出，各隊普遍認為，為一名可能在兩年後離隊的選手投入FA補償並不划算，加上當前外野市場並不缺乏守備能力佳的球員，而辰己本季打擊表現下滑，也成為其FA市場冷清的另一原因。
