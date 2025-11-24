曾嗆大罷免失敗就關店 花蓮咖啡店今台南開張「祭1優惠」

花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」今年7月因罷免立委傅崐萁失敗，而結束營業，近日將店面搬遷至台南，並於今天開始試營運，還推出回饋活動，凡曾參與花蓮光復救災的民眾可憑車票、照片或社群文章兌換掛耳咖啡一包，引起網友關注。

業者於臉書粉專發文指出，今日為試營運第一天，凡是曾參與花蓮光復救災行動者，可憑相關車票、照片或社群文章等，兌換掛耳咖啡一包，以表達協助花蓮救災的感謝。

業者曾於今年7月26日大罷免投票前，在臉書粉專呼籲花蓮民眾出來投票，更放話若罷免傅崐萁失敗，就結束營業。

結果大罷免投票結果，24位國民黨籍立委及新竹市長高虹安的罷免案全數失敗，傅崐萁則以6萬5300票的不同意票守住立委席次，業者後續又再度發文表示，「失敗這件事沒什麼大不了，當一個台灣人本來就是件辛苦的事情」，並於7月27日結束咖啡店生意，但戶籍仍留在花蓮。

