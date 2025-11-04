曾嗆川普懦夫 「美國最有權」副總統錢尼逝世

錢尼（圖／TVBS資料畫面）

美國前副總統錢尼於11月3日晚間因肺炎及心血管併發症逝世，享壽84歲。 錢尼被認為是美國現代史上最具權勢的副總統，並且是「反恐戰爭」的主要設計者。 2001年9月11日美國遭受恐怖攻擊時，當時的總統小布希在佛羅里達州訪問，錢尼首先掌握局勢、主導應變行動，下令可擊落遭劫持的飛機。

錢尼以鷹派作風和強烈的行政權觀聞名，他堅信伊拉克擁有大規模毀滅性武器並與蓋達組織有關，為2003年伊拉克戰爭開戰奠定政策基礎，儘管後來證實情報錯誤。 錢尼曾於1993年及2017年訪問台灣，並與時任總統蔡英文會面，他早在擔任眾議員時就支持《台灣關係法》。

錢尼經歷多次心臟病發作，於2012年接受了心臟移植手術。 在他的政治生涯尾聲，錢尼在2024年總統大選中投票給了自由派民主黨人賀錦麗，並曾激烈批評前總統川普，稱其為「懦夫」，因此遭到共和黨的排擠。 錢尼的逝世讓台灣政治界不少人表示惋惜。

