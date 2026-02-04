曾嗆恩師「你是詐騙嗎」！白冰冰子弟兵出道3年翻身 成「活動女王」驚人接案量曝光

蔡亞露是綜藝大姐大白冰冰旗下亮眼藝人。長興影視提供

蔡亞露是綜藝大姐大白冰冰旗下亮眼藝人，出道即將屆滿3年，憑藉著「工作狂」的韌性與不懈努力，迎來演藝事業的重大突破。除了在節目《超級冰冰Show》擔任固定班底、演出舞台劇《萌甲大哥大》，更宣布將在2月9日與董至成合作推出全新國語單曲〈來都來了〉，並擔任音樂製作人，展現其從唱跳歌手轉型為全方位音樂人的實力。

誤把恩師當詐騙？「吳建宏本人」改名自清促成合作

白冰冰更誇蔡亞露演唱會很帶動氣氛，是公司的活動女王，在尾牙春酒旺季，每個月至少10場以上的活動。蔡亞露回顧出道歷程充滿戲劇性。當初由音樂人吳建宏透過《台灣那麼旺》比賽粉專私訊詢問，讓她一度懷疑是遇上詐騙集團，甚至直言詢問：「你是詐騙嗎？」直到吳老師將LINE名稱改為「吳建宏本人」並積極引薦，才促成她與白冰冰的合作契機。

簽約後，蔡亞露在白冰冰的嚴格栽培下，從最初找不到定位、因表現不穩被指責，到現在已能獨當一面，自主決定表演曲目與風格。此次與董至成的合作起源於舞台劇的緣分。

從唱跳歌手到全方位藝人 蔡亞露努力就是最好的表現

當時董至成因模仿「紅姐」在網路上再度翻紅，由於他對個人獨唱缺乏信心，轉而邀約合唱。蔡亞露向冰冰姐提案後獲得支持，並擔任製作人參與製作過程中，她不僅負責演唱，更深入參與歌詞修改、編曲討論及MV 創意。



