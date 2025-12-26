曾嗆聲謝和弦！花蓮黑幫莽父替兒出氣 持刀威嚇女國中生逼下跪

花蓮一名具竹聯幫明仁會背景的徐姓男子，因兒子與他校學生於網路上起衝突，於本月24日下午竟開車至吉安鄉某國中，手持兩把長刀，對兩名女學生揮刀並要求當街下跪，一旁同學見狀立刻報警，徐男與其他同夥落跑；當時兩名女學生則嚇到呆在一旁，隨後低調離開現場。不僅如此，徐男甚至跑到女同學住處，連同家長一同恐嚇。警方在今日晚間5時許，持拘票逮捕徐男，目前正在問訊中，警方也將追查其他在逃共犯。

目前警方已掌握身分，不過因非現行犯，僅能發通知待徐姓男子到案說明，才能進一步釐清案情。

徐姓男子曾與歌手謝和弦有口角衝突。（圖／TVBS）

曾嗆聲謝和弦 雙方起口角糾紛 事實上，徐男早已前科累累，他於109年3月曾在東大門夜市與歌手謝和弦起口角衝突。當時徐男疑似言語挑釁謝和弦，雙方口角一觸即發。徐男直呼「他在裡面不敢出來，他說要給我死阿，我沒有起衝突，從頭到尾都是他在兇我」，謝和弦面對鏡頭則嗆聲「我以後不會再來花蓮了」。

此外，111年2月9日凌晨，徐男於小吃店又和民眾發生肢體衝突。警方到場後，他還佯裝是餐廳的廚師，試圖掩飾犯案。警方當場識破徐男身分，確認是通緝犯，全案移送花蓮地檢署歸案。

當時一名男子被砍傷丟包計程車，司機嚇得立刻前往警局。（圖／TVBS）

疑債務糾紛砍傷男子 丟包計程車落跑 徐男涉案不僅涉及恐嚇，還涉及殺人未遂案。今年1月10日深夜4時40分，徐男疑似因為債務糾紛，先砍傷一名52歲李姓男子，並丟包計程車上，隨後落跑。計程車司機見狀，嚇得立刻前往警局請求協助，當時李男身上遭砍兩刀且身上有多處不明傷口，導致後座座椅上滿布鮮血。

計程車司機稱，當時接獲民眾叫車，前往吉安東海五街，不過現場只有看見犯嫌攙扶被砍傷的李男上車，告知要送李男到醫院急診，隨後快步離開。李男對於受傷過程與地點皆不願坦白，僅稱與對方有債務糾紛，警方當時鎖定涉案的徐男，全案朝傷害與殺人未遂罪偵辦。後續檢方聲請羈押獲准，徐男於4月30日遭羈押，7月4日解除羈押。

警方在今日晚間5時許，持拘票逮捕徐男。（圖／TVBS）

徐男過去涉及多起暴力、恐嚇、毒品案件，近期又因兒子與他校學生發生糾紛，直接持刀至校園犯案，還威嚇國中女學生下跪，行徑相當囂張警方在稍早晚間5點左右，已持拘票逮捕徐男，目前正在問訊中，警方也將追查其他在逃共犯。

