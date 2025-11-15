曾嗆走鐘獎：算個ＸＸ毛！ 錫蘭連續抱回兩大獎「超大張感言」一攤開全場笑了
YouTuber錫蘭在第七屆走鐘獎入圍三項大獎，在典禮接近尾聲時，連續抱走「最佳影響力獎」、「年度最佳影片獎」。由於錫蘭過去曾發文「走中講你算個機吧毛！」，這次走鐘獎他雖說沒有到場，但委託友人發表得獎感言，只是沒想到講稿一展開，讓全場都跟著笑出聲。
錫蘭2022年因為錯過走鐘獎報名，於個人Instagram上發文「走中講前幾天給我發邀請函，要我去參加活動。我得說，我不僅不會去參加，我還要自己搞個頒獎典禮。走中講甚麼垃圾玩意，憑甚麼當權威。」但熟知錫蘭風格的粉絲，多半都明白這段話是在反串做效果。
不過錫蘭的確沒有現身過走鐘獎，本屆也不例外，得到「最佳影響力獎」，他委託友人發表得獎感言，只見友人攤開一張全開講稿，但左看右看，上面一個字都沒有寫，只留下兩個字「謝謝」讓眾人捧腹大笑。
黃豪平則模仿錫蘭的外貌與口氣，說道：「屬於台灣的獎項竟然被搶走了！加把勁，明年把屬於你們的東西搶回來如果不知道要怎麼搶回屬於自己的東西，可以問Andy老師。」讓Andy老師在台下大喊「我還沒搶過來啊！還沒！」有趣的是，錫蘭接續又抱走「年度最佳影片獎」，該名代領獎項的友人，再度上台展開那張白紙，讓眾人哭笑不得。
