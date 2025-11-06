曾嗆選務人員混不下去！四叉貓揭李彥增慘況：笑死！乖乖進去蹲啦

政治中心／李紹宏報導

去年總統大選，被稱知名小草側翼、邏輯思考粉絲團的管理者「李彥增」曾質疑選務人員唱票時作弊，因此公開選務人員的所有隱私，被網友撻伐，也被受害者提告；經過審理，台灣高等法院判處李彥增有期徒刑6個月，並被法官限制居住。對此，四叉貓不僅大讚法官判決，同時酸爆李彥增疑似為了規避限制，還默默申請變更居住地，開嗆「李彥增被判有期徒刑6個月而已，乖乖進去蹲別反抗了啦」。

邏輯思考粉絲團的管理者「李彥增」宣稱選舉人員作票，因此被提告。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

李彥增是邏輯思考粉絲團管理者、鬼針草社團管理員之一，也曾以筆名「拉米」出書，並被稱為知名小草側翼。他在2024大選過後，公開多名選務人員的照片、姓名、工作地點等個資，質疑他們作票；甚至大到處發放雞排宣傳不實行為，揚言「要那些選務人員在台灣混不下去」，因此受害選務人員針對妨害名譽（公然侮辱或誹謗）及個資法提起訴訟。

網紅四叉貓勸李彥增被判6個月有期徒刑，乖乖進去蹲就好。（圖／翻攝畫面）

四叉貓在臉書上秀出裁定書，李彥增違反《個人資料保護法》、妨害名譽罪等，判處6個月有期徒刑，現在又被判限制居住地，防止接受審判執行前逃亡。此外，四叉貓還抓到李彥增的可疑舉動，「笑死！！！上個月他申請變更居住地，所以司法判決書又看到他，居住地變更到他老婆家了」，直呼李彥增才被判6個月有期徒刑而已，「乖乖進去蹲別反抗了啦」，更點出「朱學恆被判11個月早早進去蹲，下個月都要被放出來了」。

台派女神徐閉轉發四叉貓貼文。（圖／翻攝自徐閉臉書）

貼文一出，引發網友熱議，紛紛讚賞四叉貓的「有一說一」，「遲來的正義」、「民眾堂還不出來聲援撕髮迫害」、「他當初不是說李彥增不是他」、「原來住在新北的租屋處，可能搬家了？這個人有邏輯嗎？活該」、「藍白粉怎麼都這麼搞笑？」；台派女神徐閉也轉發文章，直呼真是「立冬前的溫暖」。

