曾嗆高市撤回台灣有事說 親中重臣岡田克也落選怪「假消息太多」

岡田克也落選，象徵其所代表的「親中安撫路線」短期內恐難再取得主導權。（翻攝自岡田克也臉書）

日本眾議院大選結果出爐，政壇爆出震撼彈，曾任副總理、外務大臣且連任12屆眾議員的資深重量級人物岡田克也，在三重縣第3選區連任失利。由於岡田此次未登記比例代表制，這場敗仗象徵他正式失去國會議員身分，中斷了長達數十年的政治生涯。岡田過去被視為親中派核心人物，曾因質詢首相高市早苗「台灣有事」議題並要求其撤回發言，引發日本社會強烈反彈，其落選被外界解讀為選民對親中勢力的否定，以及「高市旋風」在選戰中發酵的結果。

去年11月的眾議院預算委員會上，岡田克也針對「台灣有事」議題咄咄逼人，試圖逼使高市早苗表態，卻引出高市發表「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的強硬答詢，確認日本可行使集體自衛權。隨後，岡田更進一步要求高市撤回此一引起中方強烈抗議的發言，此舉引發日本網路輿論與保守派選民的猛烈撻伐，指責其立場過於偏向北京。

日媒指出，岡田家族長期在中國經營事業，其父岡田卓也為流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人，該集團在中國擁有23家大型商場，這種深厚的利益往來，讓民眾更深信岡田是為了護航家族利益而向中國卑躬屈膝。

選舉當晚，岡田克也在得知落敗後現身辦公室向支持者致歉，他分析敗選原因時，坦言受到了高市早苗所帶動的強大選舉熱潮影響，導致無黨派選民大量流向執政黨。此外，他特別將落敗歸咎於網路輿論與「假訊息」，聲稱經常上網的年輕族群對他的支持度極低，網路上充斥著對他親中立場的批評聲浪，而他與其所屬的新政黨「中道改革聯合」未能有效因應這股數位風向，最終導致支持基本盤萎縮，即便在曾領先對手8萬票的選區也未能守住勝果。岡田克也表示，未來仍將致力於培養年輕世代、尋求政權輪替的機會。





