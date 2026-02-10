曾嗆「出獄要殺全家」！屏東縱火案19歲男逃死 家屬痛批司法失望

（社會中心／綜合報導）屏東市一起震驚全台的刺青店縱火命案，在歷經三審法律程序後終於定讞。最高法院於9日駁回許姓男子上訴，全案確定維持無期徒刑、褫奪公權終身判決。該案源自2023年一起因預約糾紛衍生的縱火殺人案件，釀成刺青店老闆夫妻雙雙死亡。死者家屬對法院未判處死刑表達深切失望與不滿。

圖／屏東市刺青店縱火雙屍命案，嫌犯在歷經三審法律程序後最終以「無期徒刑」定讞。（翻攝畫面）

法院資料顯示，被告許濸雄案發時僅19歲，他曾多次委託黃姓老闆刺青，惟於112年（2023年）10月27日未預約自行前往工作室遭請離，雙方發生口角。兩日後清晨，許男騎車至加油站購買汽油及火柴，返刺青店外停放的兩輛重型機車旁潑灑汽油並點燃火柴後離開現場。火勢迅速延燒到建築物，黃姓老闆與28歲陳姓妻子被濃煙及焰火困住，經送醫搶救後雙雙不治。

屏東地檢署偵結後，依放火、殺人等罪嫌起訴許男，這也是屏東縣首件進入國民法官審理的案件之一。屏東地院一審判處許男無期徒刑、褫奪公權終身。審理期間，許男羈押時曾表示「出獄後要殺光對方全家、殺警察」，遭法官認為毫無悔意，刑度未予減輕。家屬曾要求法院判處死刑，但一審未予採納。

二審高雄高等法院維持原判，認定量刑並無不妥；檢察官不服後上訴至最高法院，最高院9日審理後認為原審認定與法律適用並無違誤，因此駁回上訴，維持無期徒刑判決定讞。

民事部分，去年一審判決許男須賠償黃姓夫妻雙親共約1173萬餘元、陳姓妻子父母約889萬餘元，合計約2062萬元，因未上訴已確定。

對此判決結果，黃姓老闆的父親表示強烈失望，他認為許男致兩人喪生「本應判處死刑」，對司法體制感到無言與遺憾。他指出，身為普通民眾對法律判決無話可說，只能期待公平公正結果，然而三審結果與期望仍有距離。

法界人士表示，依台灣現行《刑法》，殺人罪雖可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，但實務上對是否判處死刑，除了看犯罪本質、手段與結果，還會考量行為人年齡、悔意與教化可能性等因素。許男案中因犯案時年僅19歲，且法庭認為仍有矯治與教化可能，因此未判處最嚴刑罰。

