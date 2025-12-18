曾嘆人生被暫停！高虹安二審逆轉復職歸隊 國民黨宣布2026禮讓

新竹市長高虹安18日上午重返市府崗位。（資料畫面）

新竹市長高虹安涉詐助理費案16日迎來二審重大轉折，高等法院撤銷一審貪污罪判決，改判無罪，僅依公務員登載不實罪判處6個月徒刑，內政部隨即依法核發復職公文，高虹安今（18日）上午正式重返市府上班，結束長達1年5個月的停職期。與此同時，國民黨組發會主委李哲華公開表態，基於「藍白合」及「現任優先」原則，2026年新竹市長大選將禮讓高虹安爭取連任。

高虹安一審曾被依貪污罪判刑7年4月並遭停職，但二審判決出現逆轉，貪污部分因罪證不足改判無罪，僅剩得易科罰金的偽造文書罪。高虹安今（18日）早抵達市府報到，正式收回市長印信，代理市長邱臣遠也發文恭喜高虹安順利歸隊，感嘆這段日子司法攻防的艱辛。據悉，高虹安停職期間長達1年5個月，復職後依規可補領這段期間半數本俸，金額有望突破百萬元。

高虹安接受媒體專訪時感嘆，這1年5個月彷彿人生「被迫按下暫停鍵」，感謝代理市長邱臣遠及市府團隊在她在案期間穩住市政，並強調，目前首要任務是接軌市政、全力衝刺，回報市民的期待。對於是否重回民眾黨或後續政治布局，她回應目前仍先以回歸市長崗位、落實各項政策為重，感謝各界在司法案件上的關心。

針對下屆縣市長選舉，國民黨組發會主委李哲華丟下震撼彈，明確表示國民黨將在2026年新竹市長選舉中禮讓高虹安，並強調，這是基於藍白合作的大方向，並尊重「現任優先」的政治慣例。相較於新竹市的明朗化，李哲華提到如新北市、宜蘭縣及嘉義市等同樣涉及藍白合的區域，則需等國民黨內部人選確定後，才會進一步與民眾黨展開協調。





