曾囑咐黃榮利「為參選嘉義縣長做準備」？賴清德親自澄清：並無此事

2026民進黨嘉義縣長選舉，包括立委蔡易餘、現任議員黃榮利有意爭取提名，預計在這週日舉辦政見會。其中，黃榮利在平面文宣品中指出，主席賴清德曾交代他「要為縣長選舉做準備」。對此，賴清德今（31）日親自澄清「並無此事」。

蔡易餘、黃榮利日前已分別登記參加嘉義縣長初選，民進黨中央預計在明年1月4日舉辦政見會，並於明年1月12至17日執行黨內初選民調，於在1月21日公告最終提名人選，兩人目前積極拉票。

不過，地方卻傳出，黃榮利於地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。民進黨表示，賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。

