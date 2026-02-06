曾因嗆聲川普丟飯碗 ! 福特員工「滿血復活」復職 還獲網捐80萬美金

最新發展則顯示，公司已解除停職決定，Sabula可返回工作崗位。 圖:翻攝自X帳號@Ming_ji

[Newtalk新聞] 美國總統川普 1 月視察福特汽車位於密西根州的工廠時，現場爆發言語衝突。一名生產線員工當面高喊指控川普是「戀童癖保護者」，川普隨即以中指回應並爆出粗口，整段過程被現場畫面拍下並由娛樂媒體 TMZ 公開，引發輿論熱議。涉事員工隨後一度遭停職處分，但最新消息顯示已獲准復職，而支持者發起的群眾募資在不到 24 小時內就突破 80 萬美元。

根據《Business Insider》報導，事件發生在川普 1 月 13 日參訪福特工廠期間，當時現場一名人士突然高聲指控川普涉及保護戀童癖者，引發川普當場以中指回敬並回罵粗話。事後，一名名為 TJ Sabula（薩布拉）的福特生產線員工向《華盛頓郵報》坦承，當時出聲抗議的人就是他。

廣告 廣告

白宮對此回應表示，川普是對「一名情緒失控、滿口髒話的人」做出適度反擊。

報導指出，一名來自福特工廠所屬工會「美國汽車工人聯合會」（UAW）的消息人士透露，Sabula 事後遭到停職處分。不過當時 UAW 副主席狄克森表示，工會方面仍在評估相關處置程序。美國當地時間 5 日最新發展則顯示，公司已解除停職決定，Sabula 可返回工作崗位。

事件在網路迅速發酵後，大批支持者湧入群募平台 GoFundMe 替 Sabula 募款，金額在一天內突破 80 萬美元。在 Sabula 復職後不少網友留言力挺，稱他是「英雄」、「國寶級人物」，也有人表示「如果川普出現在我的工作場所，我可能也會做一樣的事」，甚至稱他是「值得每一份捐款的愛國者」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要從防禦轉進攻? 伊朗秀4高超音速多彈頭導彈 逾8馬赫 15分鐘可抵以

(影) 除了軍區 連人大都不聽習號令? 北京急開會 傳趙樂際出手保下張又俠