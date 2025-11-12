曾因太貴被炎上！副業「True飯」便當店11月底收攤 館長怒揭原因：被民進黨害死

​網紅「館長」陳之漢日前第三度中國行，返台後開啟直播大嘆電商業績慘不忍睹，直呼台灣的粉絲支持者都不買產品，實在不好經營，相關言論引發外界討論。「館長」陳之漢昨（11）日在直播證實，旗下便當品牌「True飯」將於11月底歇業，他透露為何做此決定的原因，隨後痛罵「真的被這偉大的民進黨害死」。

「館長」陳之漢斥資千萬開的「TRUE飯」便當店在2023年6月開幕，「脆皮燒肉」餐盒定價250元，讓不少消費者直言太貴，館長當時則回應，實際攤開收支表，其實每個月都在賠錢，餐飲利潤低，人事成本高，租金也高，根本賺不了錢。​

沒想到「TRUE飯」如今竟傳出歇業的消息，「館長」陳之漢日晚間直播證實，旗下便當品牌「True飯」將在11月底歇業，因為非洲豬瘟疫情導致沒有肉可以賣，就算豬肉解封了，民眾都還是不敢買豬肉，「真的被這偉大的民進黨害死」。​

​「館長」陳之漢表示，現在員工也不是很好請，部分便當店的員工將轉移到蛋捲店，而廚房相關設施會沿用，只是便當就不賣了，非洲豬瘟期間，好幾天的單日業績只有1萬塊，連付員工的薪水都不夠，而就算現在豬肉解封可以賣了，也沒什麼人敢買。​

​​「館長」陳之漢坦言，種種原因之下決定「True飯」將在11月底歇業。不過也有聊天室的網友質疑「便當店生意不好怪民進黨」，館長則反嗆「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候」。

