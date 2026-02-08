曾因法案立場不同分手 澳洲在野聯盟重修舊好

澳洲保守派在野聯盟今年1月因對打擊仇恨言論立場分歧，宣告破裂，主要成員國家黨(National Party)與自由黨(Liberal Party)今天(8日)表示彼此已化解衝突，將重新團結。

法新社報導，自由黨國家黨聯盟(LNP)與執政的工黨(ALP)為澳洲兩大黨團。去年12月雪梨邦代海灘(Bondi Beach)猶太節慶發生致命槍擊事件後，政府推動仇恨言論法案，3名國家黨參議員無視協議，投下反對票，導致聯盟內部分裂，最終瓦解。

這也是自由黨國家黨聯盟自去年5月大選慘敗、短暫分手以來的「第二次離婚」。

自由黨黨魁李伊(Sussan Ley)今天在記者會上表示：「聯盟已重新團結；展望未來，不再糾結過去。我們將全心全意代表澳洲人民，為他們的訴求而戰。」

現任總理艾班尼斯(Anthony Albanese)的工黨去年以壓倒性優勢勝選，下一屆大選預計將在2028年5月前舉行。(編輯：鍾錦隆)