曾因砸車窗吃官司！貪警不悔改還「偷賣民眾個資」給詐團 一審判6年

台北地方法院外觀。陳品佑攝



新北市警三重分局慈福派出所員警李承玹（原名李昆霖），多年前才因偷查情敵個資，烙人到對方住處，砸破座車擋風玻璃，遭判刑1年、緩刑3年。後來他又被發現，涉嫌濫用警政系統偷查民眾個資，販賣給詐團友人，大賺30餘萬元，受害民眾高達近百名，部分個資還流入黑幫手中，疑似作為暴力討債之用。台北地院依貪污等罪判李承玹6年有期徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

判決指出，李承玹於2015年起在新北市警淡水分局擔任警員，結果任職期間，竟因為不滿女友提分手，濫用警政署「智慧分析決策系統」、車籍資訊系統、M-Police系統，搜尋情敵個資找出住處，還烙人一起去把對方的座車擋風玻璃砸破。事後因為李承玹與被害人達成調解，士林地院當時認為他已知悔悟，決定判刑1年，給予緩刑3年。

廣告 廣告

想不到，李承炫仍不知悔改，被調到三重分局慈福派出所以後，透過不詳管道拿到同事的帳號密碼，繼續濫用警政系統查詢民眾個資，賣給詐團朋友。為避免洩露身分，他還手動把資料轉貼進Word檔裡，以除去查詢員警姓名的浮水印。李承玹藉此大賺30萬3千元，見朋友錢不夠，還讓對方簽下3張共80萬元的本票，擔保將來繼續收受賄款。經查，部分個資甚至流入黑幫手裡，疑似作為暴力討債之用。

北院認為，李承玹身為有法定調查職務的公務員，竟貪圖小利接受賄賂，洩露國防以外機密資料、非法搜尋販賣個資，導致民眾個資流於不法用途，但考量他在偵查及審理中自白犯罪，已繳回全數犯罪所得，決定依《貪污治罪條例》違背職務期約、收賄罪、《刑法》洩密罪、《個人資料保護法》違法蒐用個資罪，判他應執行6年有期徒刑，褫奪公權3年。本案可上訴。

更多太報報導

控林俊言「造假」黃景茂筆錄！律師要法院告發 檢察官酸：一廂情願

領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講

黃景茂遭不當訊問？合議庭將勘驗 柯文哲想「當庭對戰」林俊言確定告吹