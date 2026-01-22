曾因臉大被嫌！樊登逆襲圈粉8千萬 首揭賺錢心法「痛點就是商機」

財經中心／師瑞德報導

「亞洲說書天王」樊登首度訪台，分享從大學老師逆襲成為擁有8,000萬用戶的知識傳播巨頭的創業歷程。他指出「無知最貴」，堅持知識付費的「逆人性」邏輯，認為唯有付費才能建立承諾與改變。他也警示「乾貨」陷阱與「社會大學」的經驗噪聲，強調在AI時代，唯有透過深度閱讀掌握原理，才能建立底層素養，降低人生風險。（圖／CMoney提供）

坐擁超過8,000萬名用戶、被譽為「亞洲說書天王」的樊登讀書創辦人樊登，近日首度造訪台北，與台灣創作者及創業者面對面交流。這位將「知識付費」做到極致的創業家，對台北留下了極佳的初印象，他笑稱在公園看到父子丟棒球的愜意畫面讓他備感舒適，更對夜市在無人管理下仍能保持乾淨整潔的自律感到驚艷。在長達半小時的演講中，樊登毫無保留地還原了他從一名大學老師，逆襲成為知識傳播巨頭的完整路徑，並深入剖析了對抗演算法與流量焦慮的獨特商業哲學。

臉大不上鏡的轉機 從「最貴的無知」看見商機

回顧創業起點，樊登幽默地自嘲，當年他在中央電視台擔任主持人時並「不紅」，原因竟是「臉太大」，不符合電視螢幕橫向掃描的審美標準，這迫使他必須另謀出路。後來他轉任大學老師講授EMBA課程，雖然一天能賺進3000元人民幣，但這種「手停口停」的勞力模式讓他身心俱疲，曾經創下連續講課18天的紀錄，甚至連出國旅遊都要計算昂貴的機會成本。

創業的轉捩點，源於他發現學生們總是請他開書單，買了書卻從來不讀，許多人買書只是為了「送人」。樊登意識到「只買不讀」是巨大的社會痛點，並提出「無知最貴」的觀點：就像人不知道控糖會得糖尿病，等到發作時才發現代價高昂。為了解決這個問題，他最初嘗試將書本精華寫成5000字的PPT，透過電子郵件發送給付費訂閱的學生，結果卻慘遭滑鐵盧，因為不讀書的人，通常連長篇郵件也看不下去，甚至被當成垃圾郵件退回。

微信群「按住說話」的奇蹟 逆人性收費建立承諾

真正的突破發生在微信推出群組功能之際。樊登靈機一動，將付費用戶拉入群組，自己用手按著語音鍵，一段一段地講書。第一本講述《高效演講》時，群組內瞬間爆發的熱烈反饋讓他確立了方向，並迅速裂變出第二個500人滿員群。這種即時互動與陪伴感，奠定了樊登讀書早期的雛形。

在互聯網盛行「免費思維」的時代，樊登卻堅持知識必須收費，並提出一套發人深省的「商反商生」邏輯。他指出，大多數互聯網產品（如社群、遊戲）是順應人性，讓人覺得方便、舒服，因此適合免費並靠廣告獲利，用戶其實是「產品」而非「客戶」。但學習是「逆人性」的過程，需要爬坡、約束自己，如果免費，用戶很容易就會放棄。樊登認為，收費不僅是為了獲利，更是為了讓用戶建立承諾，唯有付費，用戶才會認真聽完，進而產生真正的改變。

拒絕流量綁架 深耕「冰山下」的素養

面對當前創作者普遍的流量焦慮，樊登展現了「君子不器」的堅持。他強調，樊登讀書從不為了流量選書，如果只看數據，平台最後只會剩下親子育兒類的內容，用戶過了育兒週期就會流失。他將人的改變分為三個層次：最上層是「工具」，如說話技巧、領導力；中間層是「觀念」，如批判性思維；而最底層且最重要的是「素養」，包含歷史、哲學、科學與藝術。

樊登更直言「乾貨」是學習的陷阱。他指出，許多人喜歡聽三點總結、五條乾貨，這會讓大腦「自動腦補」，誤以為自己學會了，但實際上只是用舊有的偏見去理解新知。真正的學習必須經過神經元的連結與刺激，去讀那些看似無用但能建立底層邏輯的書，才能避免被社會上的「噪聲」誤導。

戳破社會大學的迷思 唯有讀書能解迷津

演講最後，樊登對「社會大學」的學習方式提出了犀利批判。他認為經驗往往混雜了大量的運氣與時代紅利（噪聲），例如一位成功的老闆可能脾氣很差，旁人誤以為「罵人」是領導力的秘訣，殊不知他只是剛好趕上了經濟起飛的風口，或是像走路避開人孔蓋以為是幸運的迷信。這種無法分辨訊號與噪聲的經驗學習，往往讓人走上彎路。

樊登更以出版業的合作為例，證明好內容的長尾效應。像《父母的語言》這類原本只賣出3000本的滯銷書，經過他的解讀後，竟逆勢大賣300萬冊，證明了只要把書講好，就能創造作者、出版社與讀者的多贏局面。他期許台灣讀者能重拾書本，因為在AI時代，唯有深度的閱讀與思考，掌握事物運作的科學原理，才是對抗焦慮、降低人生風險的唯一途徑。

