曾因舒淇爆紅！基隆近50年中山橋老舊恐成危橋 議員促拆除

因為曾經是電影取景地，中山人行陸橋也被暱稱為舒淇橋，但議員認為橋體老舊，若經專業評估認為有危險，應該拆就拆。（張志康攝）

基隆市中山橋串聯孝四路與安一路之間，因為一旁的人行陸橋曾為電影取景地，也被暱稱為「舒淇橋」。但這座陸橋橋齡已近50年，議員認為已有多處破損，希望市府評估是否危橋，該拆就拆。市府則是表示，考量後續基隆捷運延伸市區因素，暫時保留，待基捷二階定案後再行評估。

基隆市中山橋前身是日據時代興建的高砂橋，原本興建的目的就是連接基隆火車站前站與後站。後於民國63年重建，民國66年4月啟用至今，已經將近50年。車輛行駛部分由孝四路連接安一路，另外也有專供人行的人行陸橋。其中，人行陸橋部分因為電影《千禧曼波》在此取景，藝人舒淇漫步走過這座陸橋而聲名大噪，也讓這座陸橋成為在地人口中的「舒淇橋」。

廣告 廣告

因為曾經是電影取景地，中山人行陸橋也被暱稱為舒淇橋，但議員認為橋體老舊，若經專業評估認為有危險，應該拆就拆。（張志康攝）

國民黨議員郭美秀表示，這座陸橋年事已高，包括橋墩等多處都可以看到破損的痕跡，甚至102年人行陸橋部分還發生坍塌意外，造成1名女子受傷，但在多方考量下，仍持續使用至今。

郭美秀指出，108年間基隆市政府在進行中山一路拓寬工程時，有意將中山橋及引道完全拆除，但在考量地方通行需求情況下，保留至今。她認為，市府應邀請專業技師鑑定中山橋的安全性，評估是否屬於危橋，若狀況不佳，她認為應趕快拆除，同時也可讓孝四路及中山一路在拆除引道後，可以恢復路面寬度。

因為曾經是電影取景地，中山人行陸橋也被暱稱為舒淇橋，但議員認為橋體老舊，若經專業評估認為有危險，應該拆就拆。（張志康攝）

對此，基隆市政府工務處表示，每年都會針對橋梁的安全進行檢測，並定期編列預算辦理維修作業。但由於中山橋及人行陸橋年事已高，市府為提升用路人環境也考量市區景觀環境，113年度投入約540萬元辦理中山人行陸橋換裝作業，除已銹蝕防護網全面更換，照明燈具亦全面更新，更針對全橋破損地坪全面施作及雨遮內外重新油漆。

至於未來，中山橋是持續維護、拆除平面化或是拆除舊橋重建，工務處長簡翊哲表示，將視後續基隆捷運第二階段的軌道建設方向定案後，再做整體評估及規畫。

更多中時新聞網報導

Ozone佳辰獻第一次 樂喊駕照不是雞腿換的

假日輕症就醫 每周成長1成

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路