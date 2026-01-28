曾因「十信案」頂撞蔣經國遭拔官 前財部次長戴立寧病逝

前財政部次長戴立寧病逝。（翻攝自東吳大學官網）

前財政部次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友與政務圈紛紛表達不捨。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設與監理體系發展具有深遠影響，留下豐富的專業與改革足跡。前台企銀董事長朱潤逢感嘆，戴立寧是少見有骨氣、勇於改革的長官，如今病逝令人諸多緬懷。

據財政部史料館資訊，戴立寧為東吳大學傑出校友，也是台大法研所、哈佛法研所碩士，曾任財政部證券管理委員會主委、次長，僑銀董事長等職，任內推動多項大型金融政策。

與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢回憶，戴立寧始終相信制度必須改革、政策必須為長遠發展負責，即使因此得罪權勢，也從不退讓。1977年至1987年間《票據法》修正案正是戴立寧的功勞，當時空頭支票有3年以下有期徒刑需刪除，工商界因害怕影響票據流通而反彈，不過戴立寧以實務上「90%被關的是女性，先生開支票、老婆抓去關，太不合理」為由力爭，時任財政部長錢純更為此找公股銀行董總開會，喊出「修法沒通過，在座死有餘辜，錢某人死不暝目」力拚過關。

另名金融圈資深主管則提到，戴立寧過去在「十信案」期間，曾因直言力諫而頂撞時任總統蔣經國，最終遭撤換職務，後來又為爭取外資投資台股，與當時的央行總裁激烈交鋒，其對台灣金融改革貢獻卓著。

戴立寧親友透露，戴立寧長期與胰臟癌對抗，早在去年11月中旬便低調舉辦生前追思音樂會。當天，多位曾在財金體系共事的官員與金融界老友齊聚一堂，與他談往事、聊時局、合唱歌曲，彷彿一場溫暖而從容的告別。親友們表示，即使走在人生最後一段路上，戴立寧仍對公共議題充滿熱情，談到政策與時事時神采奕奕，完全看不出身受重病折磨。





