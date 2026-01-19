曾因3關鍵放話：永不合作 「火雲邪神」梁小龍離世...周星馳悲痛破冰！發聲喊9字

周星馳（左）發聲哀悼梁小龍。翻攝IG @stephenchow

香港武打巨星梁小龍14日逝世，享壽77歲，他曾演出周星馳電影《功夫》中「火雲邪神」一角，是其演出的經典角色之一，但他卻曾放話不再與周星馳合作。然而逝者已矣，放下過往恩怨，周星馳獲知梁小龍離世消息，悲痛在社群限時動態上發聲：「永遠懷念梁小龍先生。」並附上雙手合十的圖案。

梁小龍曾提到不願再與周星馳的3大原因，首先是「片酬過低與合約糾紛」，他指出周星馳公司抽佣比例過高，原定20%竟變成30%，且當他想查看合約時，對方竟推託「合約不見了」，讓他心寒直呼：「當給你醫病啦。」

梁小龍雖因「火雲邪神」再度爆紅，但他卻直言不會再與周興馳合作。翻攝微博

不滿周星馳醜化人！全憑自己喜好指揮

第二則是周星馳的電影大多「不尊重前輩且愛醜化人」，梁小龍坦言不喜歡周星馳總是以醜化演員為樂，當年「火雲邪神」的禿頭造型雖讓人印象深刻，但讓他在片場都不好意思走出化妝間。

第三個原因則是「拍攝壓力過大且風格詭異」，梁小龍曾抱怨周星馳拍戲沒有劇本，現場全憑導演喜好。他回憶在拍《功夫》時，第一個鏡頭就NG了48次，周星馳卻說他是NG最少的一個。後來周星馳還一度要求他做出「第2個NG裡第3句對白」的表情，讓他氣得直呼：「我想罵髒話！」周星馳對工作細節極度偏執的做法，讓梁小龍無法接受。



