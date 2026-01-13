曾國城否認節目收攤！證實面臨轉變改型態 最快過年後會有答案

記者鄭尹翔／台北報導

情歌王子游鴻明將於4月11日在台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，今（ ）日舉行演唱會發布記者會，久未在家鄉開唱、也多年未公開露面的他，特別邀請曾國城驚喜現身力挺站台，現場話題卻意外聚焦在曾國城主持節目《女王大人》傳出「悄悄收攤」一事。

游鴻明舉辦演唱會記者會，邀請曾國城擔任嘉賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

針對外界盛傳他與巴鈺主持的緯來綜合台《女王大人》因收視不佳，已於去年11月結束錄影，曾國城也首度公開回應。他強調節目並非「收攤」，而是正在思考以不同概念進行改版轉型。

曾國城表示：「沒有收攤，是想用一個不同的概念去改版。」他坦言節目型態調整並不容易，因為《女王大人》長期以分享心情故事為主軸，「突然要換一個型態，要怎麼樣走進觀眾的家裡，其實不好想。」不過他也透露，節目未來方向仍在規劃中，預計農曆年後就會有更明確的答案。

《女王大人》前身為《一袋女王》，曾國城與巴鈺曾憑該節目兩度入圍第54、55屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。節目歷經電視台轉換並更名播出，播出時間約3年，入圍金鐘時兩位主持人也曾公開分享喜悅。如今卻傳出節目停錄消息，讓不少觀眾感到錯愕。

對此，播出平台緯來綜合台也回應表示，為持續帶給觀眾更多元且精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾再次見面，並非全面停播。

