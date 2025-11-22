曾國城巧妙閃過「胡瓜襲胸籃籃」話題 陳美鳳替友喊冤
【緯來新聞網】曾國城、陳美鳳、方芳芳今（22日）出席「第一屆星動盃—明星匹克球公益賽」，被問到胡瓜在遊戲過程無意間觸碰到籃籃的胸部，曾國城或許有了前車之鑑，這回不想多表達：「我不知道！我先去比賽了！」陳美鳳則出面緩頰：「他不會有其他的想法，太努力做效果給觀眾。」
曾國城（左）不多發言，陳美鳳出面緩頰。（圖／記者許方正攝）
胡瓜日前錄製民視節目《綜藝大集合》，於遊戲示範過程中不慎碰到搭檔籃籃的胸部，造成大批網友發怒，但當事者籃籃已出面回應：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」
籃籃其實也是曾國城在《天才衝衝衝》的搭檔，本來受訪時還侃侃而談，但到了這個敏感話題，立刻話鋒一轉，瞬間沉默下來，「蛤？我不知道！我先去比賽了！」恰巧正唱著他的名要上場比賽，時機恰恰好。
陳美鳳身材不像歐巴桑。（圖／記者許方正攝）
不過還是很多人護主心切，認為籃籃受委屈，且批評台綜總是愛玩這樣的老遊戲。同樣身為民視大家長之一，陳美鳳又是胡瓜的老朋友，認為：「我覺得那應該不會造成其他什麼想法，有時候運動或什麼難免都會，多多少少，瓜哥人很nice，他只是把節目效果做得很用心，籃籃跟他合作那麼久，她也很可愛，就像他女兒一樣！」
曾國城（右）和方芳芳早起運動。（圖／記者許方正攝）
