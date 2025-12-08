曾國城感人提醒聲音最重要 蔡尚樺忍不住反駁

〔記者林南谷／台北報導〕知名前主播蔡尚樺主持益智節目《全民星攻略》深獲好評，受封「最美主持人」，近日爆出連續工作8天，她用嗓過度的後果，就是大燒聲。

蔡尚樺在臉書發文透露前天《星攻略》加錄，主持人曾國城不僅拿蜂膠給她，還語重心長的說：「你不知道妳最重要的，就是妳的聲音嗎？身為主持人，怎麼能不保護好自己的喉嚨！」

雖然覺得曾國城很感人，但蔡尚樺忍不住反駁說：「欸！我最重要的不是臉喔？就算不是靠臉吃飯，也應該是我的頭腦最重要吧！」坦言其實可以懂曾國城的意思，總之，蔡尚樺希望喉嚨不要再鬧脾氣啦！

