曾國城曝王月「險成下一個小鬼」 鬆口談開腦手術復原進度

曾國城6日出席三立集團尾牙，他的副業拌麵生意積極拓展海外、成績穩定，今年決定前往越南胡志明市進行4天3夜員工旅遊。日前王月進行開腦手術，曾國城透露有關心，也慶幸事發過程不是在家裡：「如果悶不出聲，她搞不好就是下一個小鬼，隔天發現已經來不及。」

曾國城6日出席三立集團尾牙（圖／小娛樂）

曾國城表示，王月當時身體不適，堅持自行開車就醫，途中撐不住暈倒，撞到花圃才被及時發現就醫，認為王月是有福報的人，2周前開刀的傷口也已閉合。雖說還沒親自見到面，但曾國城認為能夠恢復，已經值得高興，盼外界再給一點時間。

另一方面，八點檔替身演員因為防護不當墜樓，撞傷頭部一度命危的事件，曾國城談論時表情嚴肅，自己的經驗，劇組多半都很注意人身安全，但仍需更加留心：「Selina也是安全問題，都要很注意，免得造成一世遺憾。」

曾國城談論王月開腦復原狀況，以及拍攝環境安全（圖／小娛樂）

三立集團「馬立全開」尾牙由第60屆金鐘獎星光大道主持人夏和熙與木木聯手主持，邀請到超過百位三立合作藝人，並由《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意與《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟代表全體三立節目主持人和張榮華董事長等人合影。

明星陣容包括《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承，《上山吧！台灣隊》阿傑、雷艾美、八弟、Max，《阿姐萬歲》苗可麗、陳孟賢，《超級紅人榜》于美人，張齡予、柯大堡、BL劇男星張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩、紀成澔、范麒智、王智騫、李定、洪暐，台八藝人黃少祺、江國賓、謝承均、亮哲、江宏恩、陳珮騏、王振復、陳小菁等。