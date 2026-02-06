曾國城曝王月開腦手術近況 還原發病過程憂她險成「下一個小鬼」
王月去年11月26日暈倒，還動了開顱手術把血塊拿出，1月初再動「顱骨復原」手術，曾國城昨晚（2╱6）出席三立集團尾牙時透露她驚險一瞬間，「還好她不在家裡，還好她是在車上，還好她撞到花圃引起人家注意，如果她在家裡面跌倒，搞不好她是下一個小鬼（黃鴻升），沒人發現她，到隔天看到就來不及了」。
曾國城透露王月上上禮拜縫合後恢復的還不錯，只是沒有力氣而已，他提到王月發病時，「她偏要開車，她覺得事情不對，她要去找醫生，但是她實在是不行就撞上（花圃），是這樣才被發現她不舒服，所以很幸運，她是有福報的人，我覺得她會好的」。他坦言還沒去探望好友，「她應該還沒辦法復工，目前很虛弱，開腦這麼大的手術，她能恢復就很高興了，給她一點時間吧」！
另外，曾國城也分享副業「曾拌麵」行銷到美國、歐洲和一些很小的國家，「以為沒有太多人需要，可是反應都不錯」。透露今年至少會發1個年終，過年也會帶幾10個人到胡志明市員工旅遊，4天3夜全由他埋單。被問今年會發多少紅包？他老神在在說：「每年不就差不多這樣子吧，差不多幾10萬。」
而曾國城瘦身有成，3個月瘦7、8公斤，「沒有再瘦，留在85（公斤）就很好啦！hold住，維持2個月了，我覺得蠻好的」。還笑說老婆很高興看到他穿得下以前的衣服，「是令人振奮的，很多衣服已經7、8年沒穿過了」。
談及民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，曾國城直言過去拍戲會注意自己的人身安全和環境安全，「因公受傷肯定有，但不至於不能工作，大家都要注意安全」。
更多太報報導
苗可麗防堵《豆腐媽媽》替身意外 難敵2心魔「我很害怕」
三立主播組女團辣舞 尾牙88.8萬紅包1人獨得
李多慧重「顏值」自豪騎技 機車女王超狂業績曝光
其他人也在看
曾國城瘦身有成 開心出席三立尾牙 (圖)
近期瘦身有成的藝人曾國城（圖）6日現身參與三立集團尾牙，他說目前體重維持在85公斤已滿2個月，笑稱現在已能穿回以前的衣服。
寇世勳道歉了！對林義雄先生致上歉意 喊話劇組停止後續製作
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導電影《世紀血案》近期因未得到授權就將林宅血案改編的風波持續延燒，目前製作單位與部分演員已經陸續發聲道歉。而演員寇世...
苗可麗拒接沒把握動作戲 怕受傷影響工作
（中央社記者洪素津台北6日電）演員苗可麗、曾國城今天出席電視台尾牙，苗可麗演過多種戲劇，她表示自己擔子小，沒把握的危險動作堅持拒絕，過往有拍攝溺水戲，縱使有替身也覺得害怕，認為受傷反而影響後續工作。
簡嫚書揭《世紀血案》合約造假！ 發長文致歉：退出該片所有宣傳
電影《世紀血案》由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演，近日因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。身為主要演員之一的簡嫚書，今（
零日攻擊籌劃電影版 (圖)
「零日攻擊」監製林錦昌在紐約放映活動與觀眾交流，表示籌劃電影版。
美韓記憶體一線廠攻AI排擠PC訂單 惠普、戴爾、華碩、宏碁傳求助中國業者 未來中國一顆記憶體就能卡住全世界｜鏡轉全球｜#鏡新聞
未來中國或許無須動用稀土，只要一顆普通記憶體就能卡住全世界。外媒披露，惠普、戴爾、華碩及宏碁等全球主流PC業者，正首度考慮向中國供應商採購記憶體，以因應記憶體缺貨與漲價潮，凸顯AI熱潮嚴重排擠傳統記憶體產能、引爆全球記憶體荒，已令消費電子產業陷入危機，並可能重塑全球供應鏈格局。 中國紅色記憶體狂潮來襲。中國DRAM一哥長鑫存儲及NAND Flash一哥長江存儲，傳出正拚命趕工建設新廠，以大幅提高產能，抓住這波記憶體超級週期的火熱需求。全球記憶體缺貨潮愈演愈烈，中國記憶體產業積極擴產，銷售目標恐不再如過去般大多限於中國市場。 中國胡狼戰法緊抓機遇。南韓人推崇鬣狗精神，卻忘了鬣狗時常被胡狼利用。南韓過去對中國太不設防，導致大量核心技術外洩。這條「捷徑」或許是中國近期在記憶體領域頻頻突破的原因之一，而中國取得技術進展的時機，恰逢記憶體需求水漲船高。 鏡電視推出個人廣告囉！ 讓你也能成為廣告主Show Yourself👉https://mnews.oen.tw/ 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts
曾國城曝王月開顱術後「很虛弱」 還原就醫過程：險成下個小鬼
資深藝人王月2025年11月在家中暈倒、頭部撞地後當場昏迷，緊急送醫後立刻接受開顱手術取出血塊，在加護病房昏迷5天才撐過關鍵期；12月再度進行顱骨復原手術。對此，曾國城6日出席三立集團尾牙，談到好友王月的近況，透露雖尚未探視，輾轉得知她恢復得不錯，但仍很虛弱沒有力氣，應暫時無法復工。
《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰？為何道歉？爭議一次看
取材自自1980年代震撼全台的「林宅血案」的電影《世紀血案》，本月1日舉辦殺青記者會，被質疑事先未取得當事人林義雄及家屬同意便拍攝，引發各界撻伐；事件延燒多日，多名演員發聲道歉，導演徐琨華則神隱未回應。《世紀血案》到底在演什麼？李千娜、簡嫚書、楊小黎各自的角色是誰？《太報》記者解析讓讀者一次看懂。
曾國城曝王月「險成下一個小鬼」 鬆口談開腦手術復原進度
曾國城6日出席三立集團尾牙，他的副業拌麵生意積極拓展海外、成績穩定，今年決定前往越南胡志明市進行4天3夜員工旅遊。日前王月進行開腦手術，曾國城透露有關心，也慶幸事發過程不是在家裡：「如果悶不出聲，她搞不好就是下一個小鬼，隔天發現已經來不及。」
美方下軍購通牒 陳冠廷籲速審：逾期失效恐延遲一年以上
美國政府昨就國防特別預算中的3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，但國防特別預算條例草案仍遭藍白兩黨阻擋。民進黨籍國防外交委員會成員陳冠廷表示，發價書期限是美國軍售制度下的硬性時程約束，並非政治語言，呼籲立法院在新會期開議後，應儘速就已可排審的國防特別預算條例草案進行實質審查，讓攸關國家安全的軍購案
肖戰微博之夜讓C位成癮 方言大戰更成歡樂顯眼包
肖戰微博之夜讓C位成癮 方言大戰更成歡樂顯眼包
曾國城公開王月開腦恐怖暈倒過程 感嘆差一點就是「下一個小鬼!」
真的要常常關心身邊的人 #曾國城 曾國城最近出席三立尾牙活動 被問到好友王月近況 他公開月姐恐怖暈倒過程 真的讓人捏一把冷汗 #月姐 快回來 太喜歡您的魔性笑聲了
臺東啟動年終大掃除 饒慶鈴感謝清潔隊辛苦付出
「除舊佈新，臺東亮起來」九天春節連假將至，為確保環境整潔與第一線清潔隊員作業安全，臺東縣環境保護局於6日舉辦歲末年終大掃除誓師活動。縣長饒慶鈴除向堅守崗位的環保同仁表達誠摯感謝，也致贈安全護具予各鄉鎮市清潔隊，她指出，年終歲末家戶大掃除使垃圾清運量明顯增加，縣府特別採購作業防護裝備，提供隊員執勤使用，也請民眾配合落實垃圾分類、居家環境整理，減少清潔隊員負擔，除舊佈新，迎接嶄新馬年。饒慶鈴與環保局長黃權煒、各公所清潔隊長共同誓師，宣告歲末大掃除正式啟動，縣長並致贈賀歲紅包，祝福大家馬年行大運；饒慶鈴表示，清潔隊員長年默默守護城鎮環境，是維護臺東整潔與生活品質最溫暖、也最堅實的力量。尤其年終歲末，家戶大掃除使垃圾清運量明顯增加，第一線作業風險隨之提高，縣府特別重視清潔隊員的工作安全，主動規劃並採購防穿刺手套、耳罩、口罩及袖套等防護裝備，提供隊員於勤務中使用。未來也將持續與各鄉鎮市公所攜手，爭取相關經費，逐步提升清潔隊裝備與作業條件，打造更安全、友善的工作環境。環保局指出，歲末年終進行居家大掃除時，請鄉親同步檢視住家內外環境，清除廢棄物及積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，從源頭降低病媒蚊孳生
才剛返國！曹蘭舅舅、知名製作人「三哥」劉淞山心臟動脈剝離驟逝 享壽72歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導女星曹蘭的舅舅、人稱「三哥」的知名電視製作人劉淞山在3天前才自中國返台，不料，不到1日竟因心臟動脈突然剝離，不幸離世...
最硬派薑母鴨番外篇／百齡橋生死一瞬 被侯王爺拉回的老闆 超車被撞判賠不服
2024年，侯翔笙凌晨騎機車去士林補貨時，在百齡橋上出車禍，「為了去菜市場補茼蒿，跟一輛外送機車相撞，肩胛骨斷裂，現在還在打官司。」他當下不醒人事，醒來已在醫院。
桃園中壢驚傳擄人！一家3口開車外出 9惡煞攔截強押帶走拘禁
桃園市中壢區日前發生一起擄人案，鄭姓男子（47歲）與張姓男子（49歲）有債務糾紛，鄭男夥同9人分乘2輛廂型車，在街頭擄走張男及其妻小一家三口欲「協商債務」，警方獲報順利救出3人，全案已依妨害自由、傷害等罪嫌法辦。
ZOTAC GAMING也加入機殼市場競爭，首款mATX機殼「ALLOY」登場，延續短卡與Mini PC空間美學
過去提到ZOTAC (索泰)，玩家腦中浮現的第一印象往往是那些即使體積縮小，卻依然能塞進強大效能的Mini-ITX短卡設計顯示卡，或是將桌機等級算力壓縮進便當盒大小的ZBOX與MAGNUS系列迷你電腦。而目前ZOTAC也宣布將推出旗下首款電腦機殼——ZOTAC GAMING ALLOY，首波將鎖定亞太地區市場進行發售。
苗可麗曝拍八點檔風險 自虧不敬業：我都會拒絕
三立集團6日晚間舉辦尾牙，《超級紅人榜》主持人苗可麗現身出席，今年她包出六位數紅包，不過母親離世尚未滿週年，今年過年會和爸爸一起低調度過。身為八點檔演員，對於《豆腐媽媽》劇組傳出替身墜樓意外，苗可麗表示聽經紀人說起才知道，自己則因為膽子小，有較為危險的戲都會婉拒拍攝。
115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事
115年大學學測已落幕，將於2026年2月25日公布成績，有些焦慮的孩子可能已經對過解答，大概知道自己的結果，也有人順其自然，覺得正式成績還沒出來前就不要多想。
快訊／被笑跳火坑！改造大同 張榮華「電力＋算力＋土地」打造AI帝國
大同董事長張榮華在尾牙晚宴上霸氣宣示，儘管曾被勸退，仍誓言擦亮百年招牌。面對AI新時代，他將啟動「電力、算力、土地」三箭齊發，帶領大同強勢轉型。年後，公司將成立「全球營運總部」與「創新研究院」，整合龐大資產活化為AI科技園區，從傳統製造業升級為AI運算基礎建設提供者。張榮華強調，大同將打破部門藩籬，聚焦六大事業群，目標2026年站上世界科技舞台，展現昔日媒體大亨轉戰科技業的決心，讓大同成為「AI算力包租公」，引領大同邁向全球AI帝國。