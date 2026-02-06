曾國城曝王月開腦手術近況 還原發病過程憂她險成「下一個小鬼」

曾國城昨晚出席三立集團尾牙。黃于珊攝



王月去年11月26日暈倒，還動了開顱手術把血塊拿出，1月初再動「顱骨復原」手術，曾國城昨晚（2╱6）出席三立集團尾牙時透露她驚險一瞬間，「還好她不在家裡，還好她是在車上，還好她撞到花圃引起人家注意，如果她在家裡面跌倒，搞不好她是下一個小鬼（黃鴻升），沒人發現她，到隔天看到就來不及了」。

曾國城透露王月上上禮拜縫合後恢復的還不錯，只是沒有力氣而已，他提到王月發病時，「她偏要開車，她覺得事情不對，她要去找醫生，但是她實在是不行就撞上（花圃），是這樣才被發現她不舒服，所以很幸運，她是有福報的人，我覺得她會好的」。他坦言還沒去探望好友，「她應該還沒辦法復工，目前很虛弱，開腦這麼大的手術，她能恢復就很高興了，給她一點時間吧」！

另外，曾國城也分享副業「曾拌麵」行銷到美國、歐洲和一些很小的國家，「以為沒有太多人需要，可是反應都不錯」。透露今年至少會發1個年終，過年也會帶幾10個人到胡志明市員工旅遊，4天3夜全由他埋單。被問今年會發多少紅包？他老神在在說：「每年不就差不多這樣子吧，差不多幾10萬。」

而曾國城瘦身有成，3個月瘦7、8公斤，「沒有再瘦，留在85（公斤）就很好啦！hold住，維持2個月了，我覺得蠻好的」。還笑說老婆很高興看到他穿得下以前的衣服，「是令人振奮的，很多衣服已經7、8年沒穿過了」。

談及民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，曾國城直言過去拍戲會注意自己的人身安全和環境安全，「因公受傷肯定有，但不至於不能工作，大家都要注意安全」。

