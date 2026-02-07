曾國城曝王月開顱術後「很虛弱」 還原就醫過程：險成下個小鬼
資深藝人王月2025年11月在家中暈倒、頭部撞地後當場昏迷，緊急送醫後立刻接受開顱手術取出血塊，在加護病房昏迷5天才撐過關鍵期；12月再度進行顱骨復原手術。對此，曾國城6日出席三立集團尾牙，談到好友王月的近況，透露雖尚未探視，輾轉得知她恢復得不錯，但仍很虛弱沒有力氣，應暫時無法復工。
曾國城坦言得知王月動開顱手術時很驚訝，「還好她當時人不在家裡，她是開車撞到花圃被及時發現送醫，如果她倒在家裡，搞不好就是下一個小鬼（黃鴻升）了」，認為對方是「有福報的人」，才能在危急時刻被及時救援，「給她一點時間會好起來的」。
此外，曾國城透露經營的「曾拌麵」在美國銷售成績優異、歐洲市場穩定成長，2026年也會發年終獎金犒賞員工，並計畫要帶員工去越南胡志明市旅遊4天3夜。
對於近來瘦身有成，曾國城透露已維持85公斤2個月，但醫生建議他不要瘦太多，目前希望能夠繼續維持健康體態，老婆也很開心他終於能穿回以前的衣服。
