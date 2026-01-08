曾國城現身林光寧追思會！一起想念和感動 全場喝一杯告別暖說女兒貼心

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧於上月 13 日因中風併發吸入性肺炎病逝，享壽 75 歲。今（8）日上午在台北市懷愛館舉行追思紀念會，現場聚集眾多演藝圈與政商界人士前來致意。除了胡瓜、林智勝等重量級藝人到場，知名主持人曾國城也現身追悼，他感性表示：「看到追思會現場，真的很感動，是女兒（林有慧）貼心，一起想念跟感動。」

林光寧追思會，愛女林有慧與老公蕭敬騰跪拜告別。（圖／記者鄭尹翔攝影）

林光寧生前性格開朗、喜愛熱鬧，家屬特別以「白色」作為追思會主題，邀請親友穿著白色服裝，用笑容與祝福溫馨送別。會場外的花籃與奉花芳名錄幾乎排滿整面牆，顯示林光寧在圈內良好的交友與人緣。

現場也有修杰楷低調現身，他身穿白色上衣、黑色外套，戴著黑色口罩簽到後快速進入會場，未多停留。這是修杰楷自去年 10 月捲入閃兵爭議後首次公開露面。面對媒體詢問是否有計畫復出演戲，修杰楷簡短回應：「最近都在陪小孩。」

曾國城受訪時，也分享追思會的溫馨感受：「林光寧爸爸生前真的很照顧身邊的人，他喜歡熱鬧，也常逗大家開心。今天看到大家穿白色服裝送別，氣氛很溫暖，我自己也被感動到了。」他笑稱自己看到林光寧的遺照，忍不住回想起過往在節目合作的點滴，「那份回憶真的很珍貴。」追思會上，眾多圈內好友、藝人與政商名流齊聚，現場花籃林立，場面溫馨而莊重，也展現了林光寧生前的人緣與影響力。

