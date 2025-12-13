曾國城突爆「海綿體很重要」！ 炎亞綸被抓上台表演手指特技

《一村喜事：康樂隊了來》曾國城、屈中恆扮男方親友大叔、小叔上台祝賀。金星文創提供

王偉忠監製的沉浸式辦桌實境美食喜劇《一村喜事：康樂隊來了》，劇情結合眷村菜辦桌吸引了眾多藝人前往觀賞。知名主持人曾國城、屈中恆日前到場看戲時，意外被主持人黃云歆點名上台擔任新郎周定緯的叔叔。當時曾國城嘴裡剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，邊嚼邊上台，好不容易吞下肚後，忍不住笑說：「吃饅頭的時候叫人上台，是很不道德的！」引發全場哄堂大笑。

屈中恆《寶島一村》串場到《一村喜事》 曾國城妙評「海綿體很重要」

《一村喜事：康樂隊來了》以民國七十六年的眷村王村長嫁女兒的喜宴為背景，每次演出都會邀請觀眾上台擔任新郎的親人，這次曾國城、屈中恆就成為最佳的新郎叔叔人選。

廣告 廣告

屈中恆一上台便幽默地自我介紹是來自《寶島一村》的趙漢斌，讓飾演王村長的岑永康納悶，明明新郎姓李，怎麼叔叔姓趙？台下觀眾立刻腦補大喊「是表叔！」讓全場笑翻。

周定緯在劇中飾演個性純樸的工程師，對滿場賓客介紹半導體原理時，曾國城妙評：「半導體很重要，海綿體也很重要！」屈中恆也以自己家有四千金為例，勉勵新郎要好好維護海綿體，就能夠增產報國，讓飾演岳父的岑永康頻頻揮汗，深怕來賓太失控。

《一村喜事：康樂隊來了》炎亞綸上台體驗轉球特技。金星文創提供

小馬軍歌答數 炎亞綸被抓包上台同樂

三重《一村喜事：康樂隊來了》一開場軍歌答數，台下的小馬（倪子鈞）就被找上台答數，重溫軍旅時光；而精彩的特技表演則改請炎亞綸上台轉球，炎亞綸在特技老師協助下，手指上一顆球轉個不停，驚訝不已。台上台下都能看到大明星，也成為《一村喜事：康樂隊來了》另一種沉浸式的樂趣。《一村喜事：康樂隊來了》即日起到12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出。



回到原文

更多鏡報報導

曾合作趙震雄！許光漢聞他爆霸凌黑歷史 一臉震驚回應聚餐狀況

奈良美智推《大濛》「這部將會成為名作」 陳玉勳驚喜回應

身價8億！50歲「新聞女王」佘詩曼突立遺囑 不婚不生遺產留給3人