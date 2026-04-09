曾國城脫手內湖別墅！開9千萬嘸人買 「賣房主因」藏洋蔥

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知名主持人曾國城傳出售賣內湖房產。（圖／翻攝自曾國城 臉書）





藝人曾國城憑藉幽默主持風格，以及眼光精準的副業，讓他荷包賺滿滿，在台北還有總價值近4億元的4間房產。近日被週刊爆料，他以9,288萬元的價格想賣掉內湖百坪大別墅，主因是想讓年事已高的雙親住的更舒服、以便照顧。

根據《鏡週刊》報導，出道超過30年的曾國城不僅長期穩坐綜藝一線主持人，副業經營也十分亮眼，並對房地產有獨到投資，在台北內湖及敦化南路等精華地段皆擁有房產。

不過近日傳出他打算賣掉內湖屋齡20年的四層樓透天別墅，擁有5房2廳3衛的格局及雙車位，總坪數110.77坪，該地一坪開價約83.85萬元，因此以總價9,288萬元來出售。

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曾國城這次賣房主要和父母有關，透天別墅雖然設有電梯，但偶爾還是需要爬樓梯，加上和父母住處有些距離，為了體恤年事已高的父母，因此曾國城將名下另一間房屋重新裝潢，打造成適合長輩的無障礙空間，方便爸媽居住。

據悉，曾國城的別墅房以總價9,288萬元釋出後，雖然吸引不少買家前往看房，但疑似因總價高，至今還沒有賣出。

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