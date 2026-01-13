曾國城親解《女王大人》收攤真相 「過年後會有答案」

曾國城回應《女王大人》收攤傳聞。黃于珊攝



曾國城、巴鈺主持的《女王大人》今（1╱13）被爆將收攤，他為游鴻明主持「敵不過想念」演唱會記者會時也對此回應了，他強調：「沒有收攤啦！只是轉型。」加上最近比較忙，「應該今年過年後會有答案」。

《女王大人》前身是曾國城、巴鈺主持13年的衛視中文台《一袋女王》，因迪士尼頻道撤台不得不收攤，2023年8月28日播出最後1集，沒想到幾個月後節目更名為《女王大人》，11月在緯來綜合台8點檔「復活」。

對於《女王大人》被爆因收視率不佳，去年11月已結束錄影，緯來綜合台表示：「為持續帶給觀眾更多元精采的節目內容，正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面。」

而下午主持游鴻明記者會的曾國城被追問節目收攤一事，他表示在想用一個不同的新概念改版，「它不好想，因為一直以來這個節目跟人家分享這麼多心情故事、分享這麼多的人際關係，突然要換一個型態要做，我不知道要怎樣的型態比較適合，有可能走進你的家裡，也不要再聊關係了嘛！我就看你家的關係，目前還在想」。

