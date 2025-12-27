曾國城重感冒與李聖傑合唱！丁曉雯現場點評 聲音卻反遭他虧：有宿醉的感覺

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，終於登上小巨蛋開場，今（27）日邁入第二天演出，氣勢持續延燒，李聖傑同樣火力全開、金曲連發。今天許多藝人都到場力挺，其中曾國城重感冒被李聖傑點名清唱，還邀請丁曉雯老師點評，笑翻全場。

曾國城重感冒與李聖傑合唱。（圖／黃鈺晴攝）

李聖傑稍早一一感謝今天到場力挺的藝人好友，包括陳庭妮、謝佳見、倪子鈞、品冠、戴愛玲、曾國城、吳建恆、米可白、高爾宣胞兄高爾賢導演等人都現身。隨後，李聖傑表示，接下來要演唱的歌曲〈你那麼愛他〉要找一位夥伴一起清唱，便找了台下的曾國城一起，更邀請一旁丁曉雯老師待曾國城清唱完後給予評分。

雖然曾國城今天重感冒，但仍努力與李聖傑合唱，結束後迎來全場熱烈掌聲。丁曉文點評時說：「感冒還可以把最後2個字表現得那麼好！」讓歌迷笑到不行，隨後曾國城將麥克風拿回開玩笑說：「因為聲音會delay，你有聽過丁曉雯老師宿醉的感覺嗎？」再度引起全場大笑，接著，李聖傑持續追問分數，丁曉文老師直言：「100分！」而在正式演唱時，李聖傑直接走下台與歌迷近距離互動，將氣氛炒到點。







