曾國城饅頭咬一半被Cue 不忍嗆：很不道德

屈中恆（右二起）、曾國城扮男方親友大叔、小叔上台祝賀。金星文創提供



曾國城、屈中恆朝聖王偉忠監製舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》，卻突被主持人黃云歆喊上台擔任新郎周定緯的叔叔，曾國城嘴裡剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，好不容易吞下肚說：「吃饅頭的時候叫人上台，是很不道德的。」

《一村喜事：康樂隊來了》以民國76年眷村王村長嫁女兒的喜宴為背景，舞台劇搭配眷村菜辦桌，每次演出都會邀觀眾上台擔任新郎的親人，屈中恆上台時自我介紹是來自《寶島一村》的「趙漢斌」，讓飾演王村長的岑永康納悶，明明新郎姓李，怎麼叔叔姓趙？台下觀眾立刻腦補大喊：「是表叔！」讓全場笑噴。

廣告 廣告

周定緯飾演個性純樸的工程師，對滿場賓客介紹半導體原理，大家聽得似懂非懂，曾國城妙評：「半導體很重要，海綿體也很重要。」屈中恆也以家有4千金為例，勉勵周定緯飾演的新郎要好好維護海綿體、增產報國，讓飾演岳父的岑永康頻頻揮汗，深怕來賓太失控。

最近天氣降溫，在新北市空軍三重一村老眷村上演的《一村喜事：康樂隊來了》現場卻熱鬧滾滾，一開場軍歌答數，台下的小馬（倪子鈞）就被找上台答數，重溫軍旅時光；而精采的特技表演則改請炎亞綸上台轉球，他在特技老師協助下，手指上真有1顆球轉個不停。

更多太報報導

金智娟出道44年最大挑戰 脫口理想型是黃偉晉

許光漢退伍4個月自嘲：剛放出來 惡補韓文備戰「金唱片」

成語蕎當温昇豪舊愛「後座力溢出來」 容貌焦慮：靠醫美很正常