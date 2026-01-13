曾國城《女王大人》驚傳收攤！本人親曝未來動向 電視台回應了

曾國城與巴鈺主持的《女王大人》驚傳收攤。（圖／翻攝自女王大人臉書）





資深主持人曾國城與巴鈺搭檔多年，兩人過去繼《一袋女王》收攤後，又再度合作主持《女王大人》，豈料，如今卻傳出因收視率不佳，節目去年11月就悄悄結束錄影，對此，電視台稍早也回應了。

曾國城自2010主持《一袋女王》至今已15年，2023年因衛視中文台退出台灣而暫時劃下句點，同年10月，節目轉至緯來綜合台播出，並更名為《女王大人》繼續製作，還入圍第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，豈料，如今卻傳出停播消息，讓不少觀眾相當錯愕。

對此，緯來稍早回應表示節目只是做全新改版：「為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。」而曾國城稍早出席記者會，被問及此事時也強調沒有收攤一事，是節目將進行改版，但規劃新形態本來就不容易，預計在年後會有答案。



