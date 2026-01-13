曾國城《女王大人》驚傳收攤 電視台曝動向給答案

曾國城(右)、巴鈺主持緯來《女王大人》節目將有新改版。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺搭檔主持多年，兩人繼《一袋女王》收攤後，又在緯來主持《女王大人》，不過卻傳出收視率不佳，去年11月節目已悄悄結束錄影。對此，電視台稍早也做出回應。

曾國城與巴鈺搭檔主持節目邁入第9年，如今卻傳出主持節目恐收攤，對此，緯來回應強調節目只是做全新改版：「為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。」

而稍早曾國城出席記者會，被問及此事也表示沒有收攤一事，是節目要進行改版，但規劃新形態本來就不容易，預計在年後會有答案。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王

遭脫口秀演員嘲諷口音！李多慧親認證不抽菸 「改變聲音」曝心聲

「國師」唐綺陽放重話 星象隱藏業力引爆點

柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞

