曾國城、巴鈺《女王大人》15年節目驚傳收攤 電視台回應

曾國城（右）、巴鈺主持《女王大人》多年。（資料照片）

曾國城、巴鈺主持的《女王大人》，今（13日）驚傳收攤，讓人訝異。電視台稍早也對此作出回應。

曾國城自2010年主持《一袋女王》，已經超過15年，節目2023年因為衛視中文台退出台灣，暫時劃下句點。同年10月轉移至緯來綜合台，改名為《女王大人》繼續播出，並於2024年入圍第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。

緯來綜合台今表示，「為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待」。

稍早，曾國城受訪表示「沒有收攤」，《女王大人》正處於轉型的階段，團隊現在希望發展出全新的呈現型態，希望打破以往分享心路歷程與人際關係的舊有框架，目前新的製作型態尚未定案，預計在農曆年後會有答案。

