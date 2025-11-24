曾國城3個月減重8公斤！ 曝2方法「瘦成一道閃電」精神也變好：走路有風啊
第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽在22日舉行，由陳美鳳與中華民國匹克球總會共同主辦，邀集多位藝人與運動員一起齊聚打球，為花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重建計畫募集善款。藝人曾國城也到場共襄盛舉，現身時整個人明顯小一圈，瘦身狀態成為現場焦點。
曾國城透露，自己這3個月共瘦了8公斤，腰圍也縮了10公分。他笑說，減重的契機其實來自一張利菁修過頭的合照，當時意外帶給他很大的刺激，「除了誇張之外，其實滿好看的。我就想，我要不要試著瘦瘦看？」如今他已瘦到大約83公斤左右，自豪表示「走路有風啊，瘦成一道閃電」，對於現在的狀態已經很滿意，「年過半百不要太瘦。」
事實上，曾國城從幾個月前就開始一連串的瘦身計畫，9月出席慈善晚會時，體重已從原本的91公斤降到85公斤，短短不到2個月減掉6公斤，福態肚子也悄悄消失。他坦言，先前因為體型較胖，曾經在打籃球時扭傷膝蓋，驚覺「重量讓人變遲鈍」，乾脆趁此機會好好減肥，也給大家看看新的面貌。
為了改善體重，他求助中醫調理體質，透過針灸或藥物幫助控制食慾、提升代謝，再搭配「少吃多動」的生活方式慢慢瘦下來。減重後，除了體型變得更俐落，他的三酸甘油脂數值也下降，健檢數字變得好看許多，整個人更加神清氣爽。
曾國城強調，接下來最重要的是維持，「因為很容易復胖，我們就是要做高富帥，不要當高復胖。」如今站在公益賽場上，他笑稱自己走路都有風，親自證明「少吃多動」依然是最實用的減重方法。
