曾在太空站滯留9個月！NASA傳奇女太空人退休了 現身甜品店「接地氣」畫面瘋傳

蘇妮塔威廉斯去年底退休，現蹤印度的甜品店，畫面在當地網路瘋傳。（翻攝faloodanation.in IG／astronaut.sunitalynwilliams.fc IG）

60歲印度裔美國太空人蘇妮塔威廉斯（Sunita Williams）日前正式從美國國家航空暨太空總署（NASA）退休，結束27年傳奇職業生涯。早前她現蹤印度的甜品店，享用經典美食，「接地氣」的畫面在社群網路瘋傳。

608天太空紀錄寫傳奇！ 女性太空行走時數創新高

威廉斯於2025年12月27日正式自美國國家航空暨太空總署（NASA）退休，是NASA史上資歷最深的太空人之一。她累計在太空停留608天，在美國太空人中僅次於佩吉惠特森（Peggy Whitson）。威廉斯曾3度執行國際太空站（ISS）長期任務，並在多次太空行走中累積超過62小時的離艙活動時間，創下女性太空人最高紀錄。

威廉斯1998年獲選加入NASA太空人團隊。（翻攝astronaut.sunitalynwilliams.fc IG）

威廉斯1998年獲選加入NASA太空人團隊，過去曾擔任美國海軍飛行員，飛行時數超過4,000小時。她的首次太空任務是在2006年12月，她搭乘「發現號」（Space Shuttle Discovery）執行STS-116任務，並在國際太空站第14與第15號遠征任務中擔任飛行工程師。

威廉斯是NASA史上資歷最深的太空人之一，累計在太空停留608天，曾三度執行國際太空站長期任務。（翻攝astronaut.sunitalynwilliams.fc IG）

威廉斯的第二次太空任務則是在2012年，透過俄羅斯「聯盟號」（Soyuz）太空船重返國際太空站，並擔任太空站指揮官，這也是NASA太空人團隊中最高榮譽之一。此外，威廉斯還是首位在太空中完成馬拉松賽跑的太空人，曾在國際太空站完成鐵人三項等高強度挑戰，展現驚人的體能與意志力。

從星際客機風波到順利返航！ 職涯最後任務轟動全球

威廉斯職業生涯中最廣為人知的任務，莫過於2024年6月搭乘波音的「星際客機」（Starliner）太空船，執行首次載人試飛任務。原訂僅8天的飛行計畫，卻因技術問題延長至9個月，導致她滯留在國際太空站，引發全球高度關注。直到2025年3月，威廉斯才與搭檔巴里威爾莫（Barry Wilmore）搭乘SpaceX的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船，順利返回地球。

威廉斯在國際太空站艙內執行任務時的畫面，零重力狀態下頭髮自然飄浮，成為太空生活的經典一幕。（翻攝astronaut.sunitalynwilliams.fc IG）

威廉斯2025年3月，在滯留太空站9個月後，終於返回地球。（翻攝（翻攝X@NASA_Astronauts）

對於威廉斯退休，NASA署長艾薩克（Jared Isaacman）表揚她對人類太空探索所奠定的基礎及貢獻，認為她的努力，將激勵後續任務，例如重返月球及火星探索計劃等。

退休後，威廉斯近日現身印度南部喀拉拉邦的科澤科德（Kozhikode），在甜點店裡享用傳統甜點「Falooda」，那是一個由甜奶、細麵、羅勒籽和冰淇淋混合而成的冰涼飲料。可見她穿著簡單的粉色T恤，與民眾互動、聊天，吃得津津有味，相當親民。

威廉斯退休後現身印度的甜品店，品嚐當地經典甜點「Falooda」，親民畫面在社群平台引發熱議。（翻攝faloodanation.in IG）

根據《印度時報》報導，威廉斯吃甜品的影片，在網路上吸引近400萬次觀看，當地網友紛紛驚呼「國際級宣傳」「從外太空到Falooda，她跟甜點一樣甜美」「好親切」，更建議店家「永遠保留那個位置」。

