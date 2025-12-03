曾在太陽花為黃國昌辯護...林飛帆坦言「錯誤判斷」：很可惜...批「對台灣民主破壞力強」、造成政治文化巨大傷害

民眾黨主席黃國昌近日陷入「養狗仔」跟監政敵等爭議，其昔日夥伴、國安會副秘書長林飛帆今（3日）於電台節目《新聞放鞭炮》直指，黃國昌對台灣民主破壞力強，在政治倫理跨越紅線。林帆煩坦言，當初318太陽花學運，黃國昌去和時任總統府副秘書長蕭旭岑見面時，大家都有在懷疑恐遭背叛，但他還是站出來為其辯護，「這是嚴重的錯誤判斷」。

針對黃國昌政治立場反覆，節目主持人周玉蔻直球詢問，「會不會覺得黃國昌背叛太楊花？」林飛帆回應，於公部分，「我們沒辦法接受他政治立場這麼巨幅的轉變」。他說明，黃國昌可能覺得自己一以貫之、沒有改變，但一個過去一起反對國民黨政策以及兩岸路線的人，「現在可以跟國民黨走在一起，甚至抹去在兩岸政策立場的差異，在國會投票服膺於國民黨團相關立場，很多人都無法接受」。

廣告 廣告

林飛帆續指，於私部分，他沒有什麼立場直接批評黃國昌，但身為過去曾經一起共事的朋友，「我覺得滿可惜的，黃國昌的轉變對很多過去的朋友來說，心裡面都不好受」。

而對於黃國昌當初與蕭旭岑會面，是否懷疑其會背叛，林飛帆坦言，當時確實有擔心會遭到背叛，「但當初包括我在內，很多朋友都出面幫黃國昌辯護，說可以理解為什麼起心動念去談」。對此，周玉蔻直呼，「所以你們辯護錯了！」林飛帆則坦承，「是，當初立場是希望內部不要互相攻擊，但我承認，這是嚴重的錯誤判斷」。

同時，林飛帆也點出，黃國昌對台灣民主破壞力很強。他說明，黃國昌對整個政治文化有巨大傷害，包括不擇手段蒐集其他政治人物行程，「這已經跨越一定程度紅線」。林飛帆說，這是否有法律責任，是司法要去釐清的，不過在政治倫理上，「這在其他國家來講，是蠻嚴重的問題，是堪比美國水門案事件」、「黃國昌做了自己的選擇，這個衝擊對台灣社會的影響當然是大的」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、太陽花學運臉書）

更多放言報導

翁曉玲關鍵一票「1.25兆國防預算」暫緩列案…林飛帆提「美方跨黨派公開支持台灣提高國防預算」…指「與在野黨持續溝通」&「拉抬民意」十分必要！

台灣正面臨軍事侵略、國內滲透2大挑戰！林飛帆批「馬英九大開門戶」讓中國各勢力進入...示警「統戰威脅」已深入民主政治核心、要建構「民主韌性」