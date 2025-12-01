曾在比賽被前輩霸凌「聲音很鳥」 靈氣歌手逆襲奪世界12強
【緯來新聞網】歌手林語菲日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，與來自世界各地1300多位歌唱好手激戰，最後榮獲世界12強歌手，評審點評「富有靈氣的歌聲撫慰人心！」提到空靈歌聲，比賽期間在後台巧遇歌唱前輩，竟遭言語霸凌「還在唱女音噢，你的聲音很鳥耶」，林語菲則堅定回擊「很感恩父母給的獨一無二好嗓音，讓我始終堅持歌唱！」最後靠著堅持無懼進入總決賽，憑著自信，在30名強勁對手激戰，榮獲世界12強歌手。
林語菲自超偶選秀節目第二屆脫穎而出，海豚音的空靈感，引發關注。（圖／菲常動人文創 提供）
林語菲自超偶選秀節目第二屆脫穎而出，海豚音的空靈感，引發關注，被粉絲封號靈氣歌手，日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，擊敗全球1300多位歌唱好手，榮獲世界12強歌手。此次歌唱大賽，集結來自世界各地歌唱高手外，評審則重量級齊聚，其中包括金曲歌王蕭煌奇、台語歌王陳百潭等知名音樂人參與盛會，讓這場比賽更具有權威與指標，語菲最後選唱黃俊雄布袋戲神曲「西北風」，評審以空靈的歌聲配上演歌曲風，衝擊混搭，驚艷全場，最後贏得世界12強。
對於參賽，林語菲開心表示曾被問到都已經推出專輯了，為何還來參賽，林語菲笑說歌唱之路，不願停在原地，多參加不同賽事，可以讓自己的歌唱熱血持續沸騰，「很感謝這次有機會能夠參加國際賽事，自我挑戰，繼11年前參加歌唱比賽後，此次再度參賽，而且又是以閩南語發音，對我而言都是第一次初體驗，從初選到總決賽，期間的自我煎熬、內心壓力破表與重拾信心等等，一次次的準備，讓我重溫當年參加比賽的毅力，也許是不服輸的個性，勇於挑戰，就這樣的唱到進入決賽，與30名參賽者，爭取世界12強，能被肯定，心中除了感謝還是感謝，再次參賽，讓我重新審視自我，對演藝之路的前進，更加的堅定！」
林語菲海外參賽發光逆襲世界12強歌手。（圖／菲常動人文創 提供）
此外，對於參賽期間，遇到被言語霸凌，林語菲淡淡表示，「對於這樣的經驗，我已變得十分堅強，現在我不會再任由他人無理的欺辱。」林語菲感嘆此次參賽在後台巧遇一位歌唱前輩，他很禮貌的打招呼，該前輩竟直言：「你還在唱女音噢，你的聲音很鳥，你知道嗎！」雖然當下心情十分錯愕，但還是即時的整理好情緒，鎮定的回應前輩：「聲音是父母給予的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲，伴我在歌唱路上，堅持打拼至今！」說完後一鞠躬的離開，走回休息室的途中，他不斷的跟自己對話，唯有堅強，沒有事可以再打倒他，面對屈辱，只有更加專注的歌唱，證明自己贏得比賽。
暌違五年未發專輯，提到近況，他目前正在輔仁大學宗教所攻讀第二個碩士學位，手上有4個廣播節目主持，偶爾也上電視談話節目，再加上浪LIVE的直播，林語菲說唱並進，展現超強說唱功力，業績狂飆，擁有眾多婆媽粉絲，曾在直播現場，被熱情粉絲霸氣打賞20萬的紅包，收穫滿滿，日前已在台北買房，晉升有殼族，明年也將推出新專輯等等，近來喜事滿滿，讓林語菲感恩表示，「很感謝粉絲們的力挺，讓我走出一片天，雖然目前環境仍艱辛，但我總時刻的記住人生座右銘『真心感恩還能呼吸，活著就有希望，人生的路絕對要勇敢走下去』！」
