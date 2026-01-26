曾在立法院被郭國文質詢「台灣101」！賈永婕當時反應是這樣

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓成功，行政院長卓榮泰發文祝賀，卻將台北101稱作「台灣101」，引發爭議。值得注意的是，過去民進黨立委郭國文就曾以「台灣101」定位問題質詢董事長賈永婕。

郭國文2024年質詢賈永婕。（圖／中天新聞）

2024年12月，賈永婕赴立院進行專案報告時，郭國文向她表示，希望在她任內不是做到台北101，而應該做到台灣101，因為剛才她提到的對口對象停留在台北市府，「忘記財政部長的邀請或行政院長的邀請」，也因此自己才會問她官股的比例是什麼？因為這代表101是屬於國家層級，而非市府層級，「也就是說它不是一個台北101，應該是臺灣101，你有沒有認同？」賈永婕回答，「我認同，我非常認同啊。」

郭國文說，要如何把台北101正名為台灣101，或定位成台灣101，他認為這是賈永婕的任務。賈永婕表示，「我的任務真的是這樣子，所以我們的跨年煙火，就是Team Taiwan Champion，要把台灣是世界冠軍這件事情，昭告全天下，昭告全世界。」

霍諾德徒手攀登台北101成功。（圖／中天新聞）

郭國文說，「以後呢，就不是台北101，以後就是台灣101。」賈永婕問，「要改名嗎？」郭國文回答，「不是改名啦，這是通稱。過往都是講台北101，是就是它是代表台灣。」賈永婕說，「我們可以看看要不要把台北101改成台灣101，也很棒啊。」台北市長蔣萬安得知此事後表示，「如果改名為民主進步101，我想更符合民進黨委員的期待。」

不過事隔數日，賈永婕改口表示「台北101」這個名稱是台北人，以及所有台灣人的共同記憶，同時也是世界知名的IP，沒有更名的必要，未來會堅定支持台北101、榮耀台灣！

