曾在美開店一年倒了！UNIQLO捲土重來 在美展百店

日本服裝品牌UNIQLO，曾在2005年試圖拓展美國市場，卻因為知名度不足，只開店1年就關閉。UNIQLO在2011年捲土重來，靠著在地化，成功打響知名度，迅速在美國展店上百家，也讓創辦人柳井正登上日本首富。不過在關稅衝擊下，UNIQLO已經預告，要在美國漲價。

日系服裝品牌UNIQLO以其簡約耐穿的設計風格風靡全球，從1984年在日本廣島開設第一家門市，到現今成為全球第二大服飾集團，僅次於Zara。品牌成功關鍵在於將顧客舒適度擺在首位，請來明星代言人如瑞士球王費德勒、日劇女神綾瀨遙和南韓女團ILLIT，卻堅持「極簡日式美學」，不追求流行，而是提供經典實用的基本款服飾。然而，品牌仍面臨電商發展落後及76歲執行長柳井正接班計畫不明等挑戰。

UNIQLO的轉捩點出現在2000年，當時公司推出約台幣400元的「搖粒絨系列」，銷量從1998年的200萬件增至1999年的850萬件，2000年更飆升至2000萬件。在1997至2001年間，整體銷售額成長了459%，「簡約耐穿」逐漸成為UNIQLO的代名詞。品牌的明星產品包括夏季的「AIRism」涼感衣和冬季的「Heattech」發熱衣，後者自2003年推出以來，截至2022年累積銷量已超過15億件。

CNBC零售專題記者Gabrielle Fonrouge表示，UNIQLO的成功在於它能提供經典、實用、不退流行的基本款，無論潮流如何變化，這些單品始終是衣櫃裡不可或缺的存在。她進一步指出，UNIQLO為夏天穿著棉T或棉褲時悶熱不透氣、流汗不舒適的問題提供了解決方案，這正是它成功的原因之一。

GlobalData Retail董事總經理Neil Saunders強調，UNIQLO是一個極度以顧客為中心的組織，它透過社群媒體、問卷回饋以及門市員工收集顧客意見，並據此改良設計與產品，這對品牌至關重要。他也指出，UNIQLO會針對部分商品進行門市調整，確保帶有在地風味，因為各地的消費偏好不同，這讓門市更貼近當地、更有共鳴。

UNIQLO在2005年首度征戰美國版圖卻以失敗告終，因品牌知名度低、差異性不足，不到一年就關閉。品牌於2011年重返美國紐約，隔年又進軍西岸舊金山。麥肯錫公司高級顧問Martin Roll分析，UNIQLO靠「門市細節」站穩海外市場，當消費者走進門市時，會被大片落地窗吸引，整體明亮乾淨，呈現「現代零售光感」，店內空間規劃清晰，依性別、季節與商品類別分區明確，員工友善親切。

UNIQLO也透過與當代藝術家KAWS、普普風藝術大師安迪沃荷、街頭塗鴉畫家凱斯哈林和巴斯奇亞，以及迪士尼、環球、華納兄弟旗下各大卡通、電影角色的聯名合作，在美國市場打開知名度。2014財年，公司海外業務帶來20億美元的營收，十年後這個數字已達到110億美元。迅銷集團執行長柳井正現為日本首富，淨資產達446億美元，於2019年超越軟銀創辦人孫正義。

儘管UNIQLO目標在2027年前擴展美國門市到200家，但品牌在電商戰場上落後一大截。Neil Saunders表示，UNIQLO在電商布局仍有很大成長空間，尤其是在美國市場，由於門市數量有限，在觸及消費者方面表現不如預期。此外，高齡76歲的執行長柳井正接班計畫不明，加上關稅危機，柳井正已預告美國UNIQLO將在年底前漲價，為這波衝擊承受最大代價。

