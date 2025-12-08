曾在英國成家育3子女！ISIS新任頭目身分遭起底 追隨極端主義軌跡曝
英國《每日郵報》近日披露，伊斯蘭國（ISIS）新任全球最高指揮官阿卜杜勒・卡迪爾・穆明（Abdul Qadir Mumin），早年曾在英國成家並育有三名子女，卻於2010年無預警離境，最終投身全球恐怖主義，與家人徹底斷絕往來。
根據外媒報導，穆明現年約70歲，據稱藏身在索馬利亞邦特蘭（Puntland）北部卡爾米斯卡德（Carmiskaad）山脈的隧洞網中，指揮約1200名武裝分子，對外策動伊斯蘭國的全球行動。多年來，他屢次逃過美軍及當地部隊的定點清除。
2003至2010年間，穆明在英國居住，期間與一名英籍索馬利亞女子穆娜・阿卜杜勒（Muna Abdul）結婚，育有一子兩女。全家居住於倫敦格林威治，但穆明常流連當地咖啡館與格林威治清真寺，並積極接觸年輕索馬利亞裔男子，試圖招募加入青年黨（al-Shabaab）。
在這段期間，穆明與兩名後來在全球惡名昭彰的英國恐怖分子有所交集，包括ISIS虐俘影像中的「聖戰約翰」穆罕默德・埃姆瓦齊（Mohammed Emwazi），以及曾犯下2013年伍利奇襲擊事件（英國陸軍皇家近衛團軍樂隊鼓手李·里格比（Lee Rigby）下班後途經倫敦東南伍利奇惠靈頓街時，被兩名襲擊者殺害，屍體被拖出馬路，待在原地直至警察到來）的邁克爾・阿德博拉喬（Michael Adebolajo）。
穆明於2010年突然告知妻子「要離開」，隨後從英國消失。阿卜杜勒受訪時表示，當時三名孩子都未滿五歲，丈夫離去後便再無消息。而現年43歲的阿卜杜勒與三名現已成年或就學中的子女居住在英格蘭南部斯勞（Slough）的公屋內，過著普通而低調的生活，她表示：「他拋棄我們已十多年，我們不與他有任何聯繫。」家族友人也形容穆明是「控制欲強、不負責任的丈夫」，長年沉迷於宗教激進活動，鮮少顧及家庭。
2012年阿卜杜勒曾一度前往索馬利亞探望穆明，對方聲稱自己已「改過自新」。然而見面後情況並未如她預期，她最終嘗試返回英國時，在博薩索（Bosaso）遭人拘留審訊。隨後她控告英國政府協助施壓並索賠100萬英鎊（約新台幣4千萬），但案件於2019年在部分秘密審理後被駁回。
穆明於1990年以難民身分逃往瑞典，後擔任清真寺傳教士，期間因疑似支持女性生殖器割除引發爭議。之後他移居英國取得公民身份，但在極端思想加深後受到當局監控，他遂於2010年匆忙離境前往肯亞，再偷渡至索馬利亞。抵達當地後，穆明公開焚燒英國護照並宣誓加入青年黨，後於2015年改而宣布效忠伊斯蘭國，成為該組織在東非的重要代表與意識形態人物。
安全專家指出，伊斯蘭國如今實質的全球指揮中心已轉移至索馬利亞，而穆明在其中扮演核心角色，被認為曾參與資助多起重大恐怖攻擊，包括2021年造成182死的喀布爾機場自殺爆炸案。邦特蘭安全部隊目前在美軍支援下加強行動，試圖剷除其指揮網，一名當地指揮官直言，「若能擊斃穆明，將是我一生中最開心的一天。」
