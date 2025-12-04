曾在諾曼第槍林彈雨下搶救傷員！二戰美軍老兵謝伊101歲去世，生前感嘆「我以為世界能從此和平」

美國二戰原住民老兵查爾斯・謝伊（Charles Shay），一位曾在諾曼第登陸時、以僅僅19歲之齡，無懼德軍瘋狂砲火，多次往返在海灘與海岸，將重傷士兵拖上岸救治，成功從死神手中搶回不少同袍性命的醫護兵。晚年更從家鄉緬因州移居法國，居住在這片自己曾親歷生死的土地，4日經身旁好友瑪麗（Marie-Pascale Legrand）證實，謝伊在自家住處逝世、享耆壽101歲。

出生於美國緬因州印度島（Indian Island）的謝伊，隸屬於佩諾布斯科特族（Penobscot tribe）。在諾曼第登陸搶灘當天，他曾多次衝入海水中，把重傷士兵從海浪中拖出來，讓他們免於溺斃。因為這個不顧生死的行為，事後獲頒銀星勳章（Silver Star）。

謝伊生前曾向CBS新聞台描述戰爭當時的情景：「迫擊砲與炮火向我們襲來，當登陸艇艙門放下的那一個瞬間，站在最前排的人、很多立刻就被子彈無情打死，有更多人則被彈藥波及受傷，掉入海中而無法自救。」而幸運活下來並成功踏上海灘的謝伊，決定回到岸邊，幫助更多需要一臂之力的同袍，他打趣地表示，那個當下根本沒有時間去擔心自己會不會死，因為根本沒有給你胡思亂想的時間。

成功救起多人後的他，精疲力竭地倒在海灘上方睡著，周圍全是死去的美軍與德軍官兵。他在諾曼第停留數週，持續協助營救傷患，隨後和美軍部隊進入法國東部與德國，謝伊曾在1945年3月短暫被德軍俘虜，幸運地在數週後獲釋。

二戰美軍老兵謝伊，曾在諾曼第海灘上搶救多名重傷同袍，被頒發銀星勳章，日前以101歲高齡逝世。（美聯社）

1944年諾曼第登陸戰，從登陸艇看向前方登陸的美軍。（AP）

在D-Day當天，共有4414名盟軍士兵陣亡，其中2501人隸屬美軍；還有超過5000人受傷。德軍一側也有數千人傷亡。

二戰落幕返回家鄉的他，不久後又因為原住民居留地生活困苦，又重新入伍回到軍隊，之後的他多次見證歷史：遠赴南韓、在韓戰中再度擔任醫護兵，參與美國在馬紹爾群島的核子試驗，後來留在奧地利維也納的國際原子能機構（IAEA）工作多年。

雖然親身經歷戰爭最殘忍那一面，甚至有超過60年時間，謝伊從不對外透露或講述，自己的二戰經歷。自到2007年，他才開始參加D-Day紀念活動，並積極分享自身經歷、傳達和平期許。

2018年選擇移居諾曼第海岸附近，希望更接近那些跟自己一起踏上海灘，卻不幸為國捐軀的同袍們。也因為這個特點，在2020至2021年的新冠疫情期間，旅遊和封城限制下，諾曼第紀念儀式上往往只有他一人出席代表盟軍。

生前面對歐洲再次發生戰爭，謝伊深感悲痛地提到，「烏克蘭的情況令人心碎，我很同情那裡的人民，我不明白這場戰爭為何會發生。回想1944年，當我踏上這片海灘時，我們總以為、能從此為世界帶來永久和平。但事實證明，那是不可能的！」

